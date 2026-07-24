경기도교육청 '언어문화다양성 교육' 유치원·어린이집 20곳 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 24일 언어문화다양성 교육 시범기관을 운영했다.
- 관내 유치원·어린이집 20곳이 누리과정 연계 프로그램을 맡았다.
- 도교육청은 연수·컨설팅으로 현장 보급 모델을 발굴할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 유아들이 다양한 언어와 문화를 존중하며 함께 성장할 수 있도록 '2026 언어문화다양성 교육 기반 조성 지원' 시범기관을 운영한다고 24일 밝혔다.
도교육청에 따르면 경기도는 전국에서 이주배경(다문화) 학생 및 유아 비율이 가장 높은 지역으로 다문화 유아 수가 지속해서 증가하는 추세다. 이에 도교육청은 모든 유아가 어릴 때부터 다양한 문화를 자연스럽게 접하고 세계시민으로 성장할 수 있는 기반을 다지기 위해 이번 사업을 마련했다.
시범기관으로 선정된 관내 유치원 및 어린이집 20개 기관은 각 기관의 여건에 맞춰 누리과정과 연계한 생활, 예술, 놀이 범주의 언어문화다양성 교육 프로그램을 운영하게 된다.
특히 도교육청은 다양한 언어·문화적 배경을 지닌 학부모와 지역사회 인적 자원을 자원봉사자로 위촉해 교육 활동 현장에 적극적으로 배치·지원할 방침이다.
아울러 시범기관을 대상으로 교원 연수와 맞춤형 컨설팅을 제공하고 프로그램 운영에 따른 유아·교사·학부모의 인식 변화 및 효과 분석을 거쳐 현장 보급용 교육 모델을 발굴할 계획이다.
앞서 도교육청은 지난 21일 남부청사에서 시범기관 원장과 담당 교사를 대상으로 연수를 열고 시범 사업의 추진 방향과 세부 역할을 공유했다.
도교육청 관계자는 "어린 시절부터 다양한 문화에 대한 감수성을 높이고 흥미를 유발할 수 있는 실천 중심의 교육 모델을 구축해 유아들의 세계시민 기초 역량을 튼튼히 키워나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com