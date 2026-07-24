이준호, 신비로운 용으로 연기 변신…'주한이국대사관' 로코 출격

AI 핵심 요약beta
- 이준호가 24일 tvN 새 드라마 '주한이국대사관' 출연을 확정했다
- 그는 물을 다스리는 용인 대사 차연 역을 맡아 판타지 로맨스를 선보인다
- 예능·차기작까지 열일 행보를 이어가며 국내외 팬들의 기대를 모았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 겸 가수 이준호가 tvN 새 드라마 '주한이국대사관' 출연을 확정하며 판타지 로맨틱 코미디로 돌아온다.
'주한이국대사관'은 대한민국에 거주 중인 이국민을 관리하는 '주한이국대사관'에 실수로 발령받은 인간 신입 외교관과, 알고 보면 정체가 용(龍)인 대사가 벌이는 신비롭고 아름다운 로맨틱 코미디다.
극 중 이준호는 세상에서 가장 신이한 대사관의 수장이자 용인 차연 역으로 분한다. 차연은 물을 다스리는 수신(水神)으로, 천 년이 넘도록 이 땅을 떠나지 못한 아름답고 고독한 존재다. 그 앞에 인간 하나가 불시착하며 단조롭던 일상에 균열이 생긴다.
이준호는 '주한이국대사관'을 통해 새로운 연기 변신에 나설 계획이다. 매 작품 남다른 캐릭터 소화력을 자랑하며 믿고 보는 연기력을 증명해 온 만큼, 이번 작품 역시 밀도 높은 호연으로 극의 몰입감을 극대화할 것으로 기대를 모은다.
앞서 이준호는 '옷소매 붉은 끝동'과 '킹더랜드'에 이어 '태풍상사', '캐셔로'로 연속 흥행에 성공하며 대체 불가한 배우로 자리매김했다. 그는 섬세한 감정선부터 화려한 액션까지 한계 없는 연기 스펙트럼을 펼치며 남다른 존재감을 자랑한 바 있다.
이뿐만 아니라 이준호는 예능과 차기작으로 쉴 틈 없는 열일 행보를 이어간다. 올 하반기 공개되는 넷플릭스 예능 '대환장 기안장2'로 색다른 모습을 예고했으며, 현재는 차기작 '바이킹' 촬영에 매진하고 있다. 한국 재벌가의 숨겨진 승계 전쟁을 그린 작품에서 냉철한 전략가이자 재벌 3세로 분해 또 한 번 압도적인 아우라를 보여줄 예정이다.
이처럼 이준호는 꾸준한 연기 행보를 이어가며 국내는 물론, 해외 팬들의 마음까지 사로잡고 있다. 작품마다 강렬한 인상을 남기며 안방극장을 접수한 이준호인 만큼, '주한이국대사관'으로 선보일 '판타지 로맨스'를 향해 기대가 모인다.
moonddo00@newspim.com