韩国上半年中小企业出口额首破600亿美元 对华出口保持增长

纽斯频通讯社世宗7月24日电 韩国中小风险企业部23日发布的《2026年上半年中小企业出口动向》报告显示，今年上半年韩国中小企业出口额达640亿美元，同比增长11.6%，出口额首破600亿美元，超2022年上半年创下的591亿美元纪录，创历史同期新高。

【插图=AI生成/周钰涵记者】

今年上半年韩国共有8.0490万家中小企业实现出口，同比增长2.4%，创历史同期最高水平。在中小企业十大出口产品中，除汽车和合成树脂外，其余8类产品出口均实现增长；十大出口市场中，除墨西哥外，其余9个国家和地区出口均实现增长。

从类别看，化妆品继续成为中小企业第一大出口商品，上半年出口额达50.7亿美元，同比增长30.7%，创历史同期新高。按地区划分，对欧洲出口12.6亿美元，同比增长62.4%；对北美出口10.6亿美元，同比增长36.8%；对中南美出口1.2亿美元，同比增长131.9%。出口化妆品的中小企业数量达到8135家，同比增长8.5%。

受全球人工智能（AI）芯片需求增长和产品价格上涨带动，半导体出口额达22.8亿美元，同比增长48.3%；半导体制造设备出口额达20.3亿美元，同比增长33.2%，两项均创历史同期最高纪录。其中，半导体对中国香港出口增长168.5%，对越南增长17.5%，对中国大陆增长11.0%；半导体制造设备对台湾地区、新加坡和马来西亚等主要生产基地出口均保持两位数增长。

按出口市场看，中国继续保持韩国中小企业第一大出口市场地位，上半年出口额达104.8亿美元，同比增长14.4%，主要受半导体制造设备、铜制品和精细化工原料出口增长带动。尽管面临美国关税措施及取消小额包裹免税政策等因素影响，对美国出口仍同比增长3.2%，达到99.6亿美元，创历史同期新高。对中国香港出口额同比增长61.8%，达38.8亿美元。

此外，线上出口继续保持快速增长。上半年韩国中小企业线上出口额达7.4亿美元，同比增长48.6%，创历史同期新高；开展线上出口业务的中小企业数量达4051家，同比增长30.5%，占韩国线上出口企业总数的74.1%。其中，线上化妆品出口受美国、中国、荷兰和英国等市场需求增长带动，同比增长85.3%，达到5.2亿美元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社