부산시·해수부, '해양모빌리티·안전 엑스포' 누리집 개설

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 해양수산부는 24일부터 해양모빌리티·안전 엑스포 공식 누리집을 개설해 운영했다
- 이번 엑스포는 10월 26일부터 28일까지 BPEX에서 열리고 세계 해사의 날·한국해사주간과 연계해 진행된다
- 스마트 자율운항·친환경 모빌리티·해양안전관과 수출상담회 등을 통해 해양 모빌리티 산업 경쟁력 강화와 해외진출을 도모했다
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해양 모빌리티 산업 해외 진출 기회 마련
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 해양수산부가 해양모빌리티·안전 엑스포 준비에 착수하고 공식 누리집 운영을 시작했다.
부산시와 해양수산부는 24일부터 '2026 대한민국 해양모빌리티·안전 엑스포' 공식 누리집을 개설해 운영에 들어간다고 밝혔다.
올해로 9회째인 이번 엑스포는 10월 26일부터 28일까지 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린다.
국제해사기구(IMO)와 공동 개최하는 '세계 해사의 날' 기념행사와 한국해사주간과 연계해 진행된다.
전시장에는 스마트 자율운항기술관, 친환경 모빌리티·탄소중립관, 해양 안전 및 AI 재난대응관 등이 조성된다. 비즈니스관에서는 국내외 바이어 초청 수출상담회와 기술설명회가 마련돼 산업계의 참여가 예상된다.
해양 기술과 정책을 소개하는 미디어터널을 운영하고 참가 신청과 참관객 사전등록 등 주요 정보는 공식 누리집에서 제공한다.
황종우 해양수산부 장관은 "이번 엑스포가 우리나라 해양 모빌리티 산업의 경쟁력과 해양안전 기술의 우수성을 널리 알리고 우리 기업의 해외 진출을 뒷받침하는 기회가 되기를 바란다"고 전했다.
전재수 시장은 "해양수도 부산이 친환경 해양 모빌리티 안전 분야의 글로벌 표준을 선도하는 계기가 될 것"이라고 말했다.
ndh4000@newspim.com