포천시의회, 제194회 임시회 현장답사 시작…5개 사업장 추진 상황 점검

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[포천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 포천시의회가 제194회 임시회 주요사업장 현장답사 첫 일정으로 소흘읍 일원 5개 사업장을 찾아 추진 상황과 현안을 점검했다. 시의회는 이번 답사를 통해 사업 현장의 문제점을 직접 확인하고 향후 행정사무감사와 예산안 심사에 반영할 계획이다.

포천시의회는 제194회 임시회 주요사업장 현장답사 첫 일정을 시작했다.[사진=포천시의회]

포천시의회는 고모~무봉간 도로 확·포장공사, 송현천 소하천 정비사업, 축석령 우회도로 개설공사, 송우중~통일대 도시계획도로 개설사업, 옥정~포천 광역철도 건설사업 현장을 차례로 방문했다고 23일 밝혔다.

이번 현장답사는 집행부가 추진 중인 주요 사업의 현장 여건과 문제점을 직접 살펴 개선방안을 모색하고 의정활동의 기초자료로 활용하기 위해 마련됐다.

시의회는 오는 28일까지 주말을 제외한 4일간 총 31개 대상 사업 가운데 17개소를 직접 방문하고 나머지 14개소는 서면보고로 확인할 예정이다.

포천시의회는 제194회 임시회 주요사업장 현장답사 첫 일정으로 소흘읍 일원 5개 사업장을 방문해 추진 상황과 현안을 점검하고 있다.[사진=포천시의회]

첫 방문지인 고모~무봉간 도로 확·포장공사 현장에서는 7월 말 준공을 앞둔 마무리 공정을 점검했다.

시공사가 지난해 법정관리에 들어갔지만 포천시의 대금 직불제로 체불 없이 사업이 정상화된 만큼 의원들은 주민 불편 없이 공사를 마무리해 달라고 당부했다.

이어 송현천 소하천 정비사업과 축석령 우회도로 개설공사 현장에서는 착공 이후 공정 추진 상황을 점검했다. 의원들은 두 사업의 2027년 준공 목표에 맞춰 공정 관리계획과 향후 일정을 확인했다.

포천시의회는 제194회 임시회 주요사업장 현장답사 첫 일정으로 소흘읍 일원 5개 사업장을 방문해 추진 상황과 현안을 점검하고 있다.[사진=포천시의회]

특히 송우중~통일대 도시계획도로 개설사업은 2026년 7월 기준 계획 공정률 90%에 크게 못 미치는 31%에 머물러 집중 점검 대상이 됐다. 의원들은 공동 시공사의 재정 악화로 인한 채권 압류, 대금 미지급, 임금체불 경위를 확인하고 출자비율 조정과 계약해지 등 집행부의 정상화 방안을 살폈다.

마지막 방문지인 옥정~포천 광역철도 건설사업에서는 공구별 공정과 2030년 준공·개통 목표에 따른 단계별 추진 일정을 점검하고 장기 사업인 만큼 안정적인 추진을 주문했다.

서과석 의장은 "주요사업장 답사는 서류와 수치만으로는 확인하기 어려운 사업별 문제와 현장 여건을 직접 살피는 과정"이라며 "공정 지연이나 추진상 어려움이 있는 현안은 원인과 대응 방안을 꼼꼼히 확인하고 현장에서 점검한 사항을 향후 의정활동에 충실히 반영하겠다"고 말했다.

포천시의회는 제194회 임시회 주요사업장 현장답사 첫 일정으로 소흘읍 일원 5개 사업장을 방문해 추진 상황과 현안을 점검하고 있다.[사진=포천시의회]

포천시의회는 24일 6개소, 27일 4개소, 28일 2개소의 주요사업장을 추가로 방문해 답사를 이어갈 계획이다. 확인한 사업별 추진 상황과 현안은 향후 행정사무감사와 예산안 심사 등 의정활동의 기초자료로 활용될 예정이다.

asj7376@newspim.com