◇4급 승진
▲안전도시국장 손봉호
◇5급 승진
▲청년일자리과장 직무대리 박미경 ▲도로과장 직무대리 장한용 ▲시설관리과장 직무대리 박종선 ▲식품위생과장 직무대리 김규화 ▲봉강면장 직무대리 김미영 ▲진월면장 직무대리 이은경 ▲광영동장 직무대리 배길민 ▲금호동장 직무대리 이근중
◇4급 전보
▲시민복지국장 정구영 ▲녹색도시국장 이화엽
◇5급 전보
▲기획예산실장 김미란 ▲감사실장 황수정 ▲홍보소통실장 박순옥 ▲세정과장 이강기 ▲징수과장 정연주 ▲회계과장 이숙혜 ▲민원지적과장 오승택 ▲노인장애인과장 최난숙 ▲산단택지과장 권회상 ▲체육과장 윤이남 ▲교육청소년과장 지윤성 ▲아동보육과장 이봉례 ▲여성가족과장 김명순 ▲안전과장 신희섭 ▲건설과장 김낙균 ▲교통과장 박순기 ▲공원과장 정해종 ▲녹지과장 이강성 ▲휴양림과장 반희숙 ▲건강증진과장 박주영 ▲농업정책과장 우미자 ▲스마트원예과장 장미향 ▲산림소득과장 배경수 ▲생활폐기물과장 서옥수 ▲광양읍장 송명종 ▲옥룡면장 김재신 ▲옥곡면장 정현동 ▲다압면장 김수일 ▲골약동장 이금균 ▲중마동장 박정금 ▲태인동장 장선주
◇4급 전입·전출
▲의회사무국장 류현철 ▲교육보육국장 정용균
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