로이킴, 공식 팬클럽 '로이로제' 3기 모집…팬들과 특별한 1년 시작

AI 핵심 요약beta
- 로이킴이 22일 공식 SNS로 팬클럽 로이로제 3기 모집을 알렸다
- 팬클럽 3기는 27일부터 8월 16일까지 가입받고 콘서트 선예매 등 특전을 제공한다
- 로이킴은 11월 21일과 22일 KSPO 돔에서 연말 단독 콘서트를 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 로이킴이 공식 팬클럽 '로이로제(ROYROSE)' 3기 모집을 시작하며 팬들과 더욱 가까이 소통할 준비를 한다.
로이킴은 지난 22일 공식 SNS를 통해 공식 팬클럽 '로이로제' 3기 모집 소식을 알렸다. 이번 3기는 오는 27일부터 8월 16일까지 가입 신청을 받는다.
함께 공개된 포스터에는 팬클럽명 'ROYROSE'와 함께 'OFFICIAL FANCLUB', 'RECRUITMENT' 등 문구가 담겨 있어 공식 팬클럽 3기 모집 시작을 알리며 팬들의 기대감을 높였다. 이번 팬클럽 3기는 2026 단독 콘서트 선예매 기회 등 다채로운 특전과 더불어 팬 이벤트 참여 기회를 확대해 아티스트와 팬이 더욱 가까이 호흡할 수 있는 환경을 제공할 예정이다.
무엇보다 팬들과의 교감을 소중하게 여겨온 로이킴인 만큼 이번 공식 팬클럽 모집에 높은 관심이 쏠릴 것으로 예상된다. 앞서 그는 지난 11일과 12일 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 팬미팅 '더 로이킴 쇼: 말하기·듣기·노래하기'를 개최해 음악과 토크, 참여형 코너를 오가며 팬들과 뜻 깊은 시간을 보냈다. 공연 후 로이킴은 "팬들과 직접 이야기를 나누는 시간이 콘서트와는 또 다른 감동이었다"며 변함없는 팬 사랑을 전하기도 했다.
팬클럽 모집과 함께 올해 하반기 활동에도 기대감이 커지고 있다. 로이킴은 오는 11월 21일과 22일 양일간 KSPO 돔에서 연말 단독 콘서트를 개최한다. 매년 연말 공연을 전석 매진시키며 탄탄한 티켓 파워를 입증해온 그는 국내 대표 공연장인 KSPO 돔 입성을 통해 또 한 번 커리어의 새로운 이정표를 세울 전망이다.
moonddo00@newspim.com