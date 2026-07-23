경기도·경기관광공사 '경기 로컬여행 파트너스 밋업데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도와 경기관광공사가 23일 로컬여행 파트너스 밋업데이를 개최했다
- 행사에서 1:1 비즈니스 상담을 통해 2027년 신규 관광사업 50여건을 제안했다
- 경기관광공사는 로컬관광 상품 시판과 판로 개척 지원을 지속 강화하겠다고 밝혔다
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홍보부스·스탬프 투어 운영...내년 신규 로컬관광 사업 50여건 제안
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기관광공사는 23일 경기신용보증재단에서 '2026 경기 로컬여행 파트너스 밋업데이'를 개최했다고 밝혔다.
공사에 따르면 이번 행사는 경기도 내 로컬여행 파트너스 36개사와 22개 시·군, 관광 유관 기관 및 업계 관계자들이 한자리에 모여 지역 고유의 관광 콘텐츠를 공유하고 민관 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 현장에는 관광 관계자 200여 명이 참석해 성황을 이뤘다.
행사장에는 관광·체험, 플랫폼, 문화예술, 관광 컨설팅, 미디어, 굿즈, 마케팅 등 다채로운 분야의 로컬여행 파트너스가 참여해 독창적인 지역 관광자원과 프로그램을 선보였다.
참가자들은 로컬여행 홍보부스 투어, 스탬프 미션, 네트워킹 프로그램 등에 참여하며 경기도 로컬관광 콘텐츠의 가치와 발전 가능성을 직접 체험했다.
특히 이번 밋업데이에서는 사전 매칭 시스템을 통한 시·군과 파트너스사 간 1:1 비즈니스 상담회가 중점 운영됐다. 파트너스사들은 시·군을 대상으로 2027년도 추진 계획 및 신규 관광 사업 50여 건을 대거 제안하는 등 실질적인 민관 협력 체계를 공고히 다졌다.
경기관광공사는 이번 행사를 계기로 로컬여행 파트너스와 기초지자체 간 협력 네트워크를 한층 넓히고 지역별 특색이 담긴 로컬관광 상품의 시판 및 판로 개척 지원을 지속 강화할 방침이다.
경기관광공사 관계자는 "이번 행사는 경기도에서 활동하는 로컬관광 기업과 시·군 정책 담당자가 직접 만나 협력 가능성을 모색하고 새로운 비즈니스 기회를 창출한 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 민간의 창의적인 아이디어와 지역의 소중한 관광자원을 유기적으로 연결해 경기도 로컬관광 생태계를 지속해서 활성화해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com