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22조 베팅 이유 있었다…우버, 배민으로 '장보기 배송' 키운다

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AI 핵심 요약

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  • 우버가 24일 배민 인수를 추진해 퀵커머스를 키웠다
  • 우버 AI가 B마트 수요예측과 배송효율을 높일 전망이다
  • 장보기 경쟁이 쿠팡·네이버·대형마트로 확대됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우버 AI 품은 B마트…퀵커머스 경쟁 격화
B마트, '30분 장보기'로 쿠팡과 정면 승부
우버·배민 결합…장보기 시장 판도 흔든다
B마트, '대형 장보기' 맞서 '즉시 장보기' 강화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 우버의 배달의민족 인수 추진이 국내 장보기 시장의 경쟁 구도를 뒤흔들 수 있다는 분석이 나온다. 음식배달을 넘어 퀵커머스를 차세대 성장축으로 키우겠다는 전략이 본격화하면서, 배달 플랫폼 간 경쟁을 넘어 쿠팡과 네이버, 대형마트 등 종합 유통사업자와쟁도 한층 치열해질 전망이다.

24일 업계에 따르면 우버는 지난 16일(현지시각) 딜리버리히어로(DH)와 기업결합계약을 체결하고 DH를 약 130억유로(약 22조원)에 인수하기로 했다. DH의 한국 자회사인 우아한형제들이 운영하는 배달의민족은 우버 산하로 편입된다.

우버는 인수 발표 자료에서 "모빌리티·음식배달·퀵커머스를 아우르는 상호보완적 플랫폼의 결합"이라고 평가했다. 모빌리티와 음식배달에서 우버가 이미 대규모 사업 기반을 갖춘 만큼, 향후 성장 동력으로 퀵커머스를 내세웠다는 점이 주목된다.

AI 인포그래픽. [사진=조민교 기자]

◆ 우버 AI·배차 기술 접목…B마트 운영 효율 높인다

우버와 배민의 결합은 국내 장보기·퀵커머스 시장의 경쟁 구도를 바꿀 수 있다. 우버는 지역과 시간대별 주문량, 배달기사의 위치, 도로 상황, 예상 조리·포장 시간 등을 실시간으로 분석해 수요와 배송 시간을 예측하고 배달기사를 연결하는 기술을 운영하고 있다. 이 기술이 B마트에 적용되면 상품 준비부터 배송까지 걸리는 시간을 줄이고 주문이 몰리는 시간대에도 안정적인 배송이 가능해질 전망이다.

B마트는 상품을 직접 매입해 도심형 물류센터인 피패킹센터(PPC)에 보관한 뒤 주문 즉시 포장·배송한다. 이 구조에서는 어느 지역에서 어떤 상품이 얼마나 팔릴지를 정확히 예측하는 것이 중요하다. 우버의 AI가 지역·요일·시간대별 주문 기록을 분석하면 특정 PPC에서 잘 팔릴 상품을 미리 준비하고, 판매가 부진한 상품은 매입량을 줄일 수 있다.

배송 효율도 높아질 수 있다. 우버는 과거 운행 기록과 실시간 교통 상황을 바탕으로 이동 시간을 예측하고, 주문별 픽업 시점과 배달 시간을 고려해 적절한 배달기사를 연결하는 시스템을 갖추고 있다. B마트 주문이 들어왔을 때 상품 포장이 끝나는 시점에 맞춰 가까운 라이더를 배치하면 라이더가 물류센터 앞에서 기다리는 시간을 줄일 수 있다. 이동 방향이 비슷한 주문을 묶어 배송하면 빈 이동과 중복 운행도 줄어 배송 비용을 낮출 수 있다.

상품 판매 방식도 달라질 수 있다. 우버는 이용자의 검색·구매 행동에 맞춰 상품과 할인 혜택을 노출하고, 유통업체가 특정 고객에게 광고와 프로모션을 제공하는 서비스를 운영하고 있다. 이를 B마트에 활용하면 고객이 자주 사는 상품이나 구매 가능성이 높은 상품을 먼저 보여주고, 재고가 많은 상품에는 맞춤형 할인 혜택을 붙일 수 있다. 소비자는 필요한 상품을 더 쉽게 찾고, B마트는 판매율과 광고 수익을 높일 수 있는 구조다.

배달의민족 배달기사들. [사진=뉴스핌DB]

◆ 쿠팡 '대형 장보기'에 B마트 '즉시 장보기' 도전

이에 따라 업계에서는 우버와 배민의 결합이 B마트의 경쟁 상대를 국내 배달 플랫폼에서 쿠팡과 네이버, 대형마트 등 종합 유통사업자로 넓힐 것으로 보고 있다.

현재 이커머스 1위 사업자인 쿠팡은 대형 물류센터와 자체 배송망을 기반으로 신선식품부터 생활용품까지 폭넓은 상품을 공급하는 데 강점이 있다. 반면 B마트는 도심 곳곳에 피패킹센터(PPC)를 두고 주문이 들어오면 가까운 거점에서 상품을 포장해 평균 30분 안에 배송한다. 한꺼번에 많은 상품을 구매하는 계획형 장보기보다 우유와 계란, 생수, 간식 등 당장 필요한 상품을 빠르게 받으려는 수요에 적합하다.

최근에는 소비자의 퀵커머스 수요가 빠르게 늘고 있다. B마트의 올해 상반기 누적 주문 수와 거래액은 각각 전년 동기 대비 약 42% 증가했다. 특히 가정에서 일상적으로 소비하는 두부와 달걀, 콩나물의 주문이 각각 50% 이상 늘었다.

배민 관계자는 "평균 30분 내 배송이라는 기존 이커머스보다 한 단계 빠른 퀵커머스의 특성과 고객 수요에 맞춘 상품군 확대가 성장의 주요 배경"이라고 말했다.

한 업계 관계자는 "쿠팡이 상품 구색과 전국 단위 물류망에서 우위를 갖고 있다면 B마트는 도심 거점과 음식배달 이용자를 기반으로 즉시배송 수요를 선점할 수 있다"며 "수요 예측과 재고 배치, 상품 추천 역량까지 고도화될 경우 국내 온라인 장보기 시장에서 퀵커머스가 별도의 경쟁축으로 자리 잡을 가능성이 있다"고 말했다.

mkyo@newspim.com

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인텔, 분기 실적·3분기 전망 예상 상회 이 기사는 인공지능(AI) 번역을 바탕으로 전문 기자들의 검증과 분석을 거쳐 생성된 콘텐츠로 원문은 7월23일 로이터통신 기사입니다. [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인텔이 23일(현지시간) 인공지능(AI) 붐에 따른 컴퓨팅 인프라 확충으로 서버용 중앙처리장치(CPU) 수요가 강할 것으로 보고, 시장 예상을 웃도는 분기 실적 전망을 내놨다. 주가는 실적 발표 후 시간 외 거래에서 급등 중이다.  인텔은 3분기 매출이 158억~168억 달러에 이를 것으로 예상했다. 이는 LSEG 집계 기준 애널리스트 평균 예상치인 151억 달러를 웃도는 수준이다. 조정 주당순이익(EPS)은 38센트로 전망해, 시장 예상치 27센트를 크게 상회했다. 6월 27일 종료된 2분기 실적도 예상을 뛰어넘었다. 매출은 전년 대비 25.4% 늘어난 161억3000만 달러, 조정 EPS는 42센트를 기록했다. 시장은 144억2000만 달러의 매출액과, 21센트의 EPS를 예상했었다. 조정 매출총이익률은 41.8%로 예상치(38.8%)를 웃돌았다. 인텔은 자율 에이전트가 사용자를 대신해 컴퓨터 코딩 같은 작업을 수행하는 이른바 '에이전틱 AI' 붐의 수혜를 보고 있다. AI 에이전트로의 전환은 데이터센터 CPU 수요를 되살렸다. 인텔 경영진은 올해 초 이런 수요 급증이 예상 밖이었으며, 수요가 회사의 CPU 생산 능력을 앞질렀다고 밝힌 바 있다. 인텔의 주가는 이날 오후 4시 5분 시간 외 거래에서 8.68% 급등한 108.93달러를 가리켰다. 주가는 반도체주 전반의 매도세 속에 지난 6월 22일 사상 최고 종가 대비 25% 넘게 떨어진 상태다. 다만 올해 들어서는 여전히 170% 넘게 오른 수준을 유지하고 있다. 데이비드 진스너 최고재무책임자(CFO)는 로이터와 인터뷰에서 수요 호조에 힘입어 올해 설비투자 전망치를 기존 180억 달러에서 200억 달러로 상향했다고 밝혔다. 그는 내년에도 설비투자가 의미 있게 늘어날 것으로 예상한다며 "이는 사업 성장 기회에 대한 자신감을 보여주는 신호"라고 강조했다. 진스너 CFO는 인텔이 데이터센터 CPU와 XPU로 불리는 특수 반도체에 대해 고객사들과 다양한 장기 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 기간은 3~5년이며, 일부는 물량과 가격을 모두 약정하고 일부는 물량만 약정하는 형태다. 다만 그는 지출에 신중을 기하겠다고 덧붙였다.  진스너 CFO는 또 인텔이 약 300억 달러의 현금과 100억 달러 규모의 신용 한도를 보유하고 있다면서도, 현재 승인되지는 않았지만 주식 발행 가능성도 배제하지 않는다고 밝혔다. 그는 "그럴 가능성을 놓치지는 않겠다"며 "다만 현시점에 구체적 계획은 없다"고 말했다. 인텔은 엔비디아의 그래픽처리장치(GPU)가 AI 붐의 첫 국면을 장악하는 동안 뒤처졌으나, 립부 탄 최고경영자(CEO)가 경영 정상화를 이끌고 있다. 인텔 재기 전략의 핵심은 위탁생산(파운드리) 사업이다. 이 부문은 일론 머스크의 테슬라를 차세대 14A 공정 고객사로 확보해 '테라팹' AI 반도체 프로젝트를 맡게 되면서 대형 고객 유치 노력에 대한 신뢰를 높였다. 지난 4월에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 애플이 인텔과 프로세서를 생산하기로 합의했다고 발표하면서 또 다른 대형 수주에 대한 기대도 커졌다. 다만 양사 모두 이 계약을 확인하지는 않았다. 한편 AI 가속기 시장을 지배하는 엔비디아도 '베라' 프로세서로 CPU 시장에 이례적으로 진출하고 있으며, 아마존과 알파벳 같은 빅테크 기업들도 Arm 기반 자체 CPU 개발을 이어가고 있다. mj72284@newspim.com 2026-07-24 05:11

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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