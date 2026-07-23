장수군, 사과 햇빛차단망 효과 확인…기후변화 대응 재배기술

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 23일 다목적 햇빛차단망 시범사업 현장평가회를 열었다
- 사과 재배농가에 차단망을 보급해 일소 피해와 저온·조류 피해를 줄이고자 했다
- 차단망 설치 후 사과 일소 피해율이 25%에서 5%로 감소해 기후변화 대응 효과가 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농촌진흥청 시범사업 추진, 재배농가·관계자 30명 기술 공유
[장수=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 장수군은 기후변화에 따른 폭염과 이상기온에 대응하기 위한 다목적 햇빛차단망 보급 시범사업의 현장평가회를 개최했다고 23일 밝혔다.
이번 사업은 농촌진흥청 농업신기술 시범사업의 하나로 현장 실증을 통해 기후변화 대응 기술의 효과를 검증하고 지역 농업환경에 적합한 재배기술을 확산하기 위해 추진됐다.
군은 최근 폭염과 이상기온이 잦아지면서 사과 일소 피해와 품질 저하 우려가 커짐에 따라 지역 사과 재배농가를 대상으로 다목적 햇빛차단망을 보급했다.
햇빛차단망은 여름철 강한 햇빛을 차단해 일소 피해를 줄이고 봄철 저온 피해와 수확기 조류 피해 예방에도 효과가 있는 기후변화 대응 기술로 평가받고 있다.
특히 차단망 설치 결과 사과 일소 피해율이 설치 전 약 25%에서 설치 후 약 5% 수준으로 감소한 것으로 확인돼 농가들의 관심을 끌었다.
전날 열린 평가회에는 농촌진흥청과 전북특별자치도농업기술원 관계자, 사과 재배농가 등 30명이 참석해 과원 환경 변화와 생육 상태를 점검하고 시범사업 성과와 현장 적용 효과를 공유했다.
최훈식 장수군수는 "기후변화에 따른 이상기온에 선제적으로 대응하기 위해서는 효과가 검증된 기술을 농가에 신속히 보급하는 것이 중요하다"며 "기후변화 대응 기술 확산을 통해 장수사과의 품질 경쟁력을 높이고 농가 소득 안정에도 힘쓰겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com