화성시립작은도서관, 여름방학 특강 '쿨한 도서관' 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시 직영 마도·봉담커피앤북·서신·팔탄·양감 작은도서관

창의력과 사고력 키울 수 있는 체험 중심 프로그램

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성시립작은도서관이 여름방학을 맞아 직영으로 운영하는 마도·봉담커피앤북·서신·팔탄·양감 작은도서관에서 어린이와 청소년, 가족을 위한 여름방학 특강 '쿨한 도서관'을 운영한다고 23일 밝혔다.

'쿨한 도서관' 포스터. [사진=화성시]

화성시 직영 시립작은도서관은 서남부권 주민들에게 문화 향유 기회를 넓히고 복합문화공간으로서 다양한 역할을 수행하고 있다.

이번 특강도 어린이와 청소년이 가까운 도서관에서 다양한 교육·문화 프로그램을 경험할 수 있도록 마련됐다. 이번 특강은 독서를 바탕으로 과학, 역사, 인공지능(AI), 경제, 만들기 등 다양한 분야를 체험할 수 있도록 구성했다.

참여자들이 책과 연계한 활동을 통해 창의력과 사고력을 키울 수 있는 체험 중심 프로그램으로 운영한다.

마도작은도서관에서는 '기묘한 고전문학 이야기2', '호기심 과학 연구실'을 운영하며 봉담커피앤북작은도서관에서는 '재미재미 스토리 보드', '재미재미 역사 보드'를 진행한다.

서신작은도서관에서는 '인공지능(AI) 레고 코딩-스파이크 프라임', 팔탄작은도서관에서는 '두근두근 마을 탐험', 양감작은도서관에서는 '그래비트랙스', '청소년 경제 이야기'를 운영한다.

아울러 통합 찾아가는 프로그램으로 '반갑다! 영어그림책', '그림책에서 시 꺼내기', '그림책 속 주인공 인형 만들기', '북퍼퓸&비즈 책갈피 만들기', '작가와의 만남(이예숙 작가)' 등을 마련해 초등학생뿐만 아니라 보호자와 성인도 함께 참여할 수 있는 다양한 독서문화 프로그램을 제공한다.

프로그램은 7월 27일부터 8월 30일까지 순차적으로 운영하며 참가 신청은 화성시통합예약시스템에서 선착순으로 받는다.

윤미영 도서관정책과장은 "직영 시립작은도서관은 서남부권 주민들이 가장 가까운 곳에서 책과 문화를 접할 수 있는 생활 속 공공도서관"이라며 "이번 여름방학 특강이 어린이와 청소년의 독서 흥미를 높이고 다양한 분야를 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com