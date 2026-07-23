화성시립작은도서관, 여름방학 특강 '쿨한 도서관' 운영

AI 핵심 요약beta
- 화성특례시는 23일 여름방학 특강
- '쿨한 도서관'을 시립작은도서관에서
- 어린이·청소년·가족 대상 운영한다고 밝혔다.
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창의력과 사고력 키울 수 있는 체험 중심 프로그램
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 화성시립작은도서관이 여름방학을 맞아 직영으로 운영하는 마도·봉담커피앤북·서신·팔탄·양감 작은도서관에서 어린이와 청소년, 가족을 위한 여름방학 특강 '쿨한 도서관'을 운영한다고 23일 밝혔다.
화성시 직영 시립작은도서관은 서남부권 주민들에게 문화 향유 기회를 넓히고 복합문화공간으로서 다양한 역할을 수행하고 있다.
이번 특강도 어린이와 청소년이 가까운 도서관에서 다양한 교육·문화 프로그램을 경험할 수 있도록 마련됐다. 이번 특강은 독서를 바탕으로 과학, 역사, 인공지능(AI), 경제, 만들기 등 다양한 분야를 체험할 수 있도록 구성했다.
참여자들이 책과 연계한 활동을 통해 창의력과 사고력을 키울 수 있는 체험 중심 프로그램으로 운영한다.
마도작은도서관에서는 '기묘한 고전문학 이야기2', '호기심 과학 연구실'을 운영하며 봉담커피앤북작은도서관에서는 '재미재미 스토리 보드', '재미재미 역사 보드'를 진행한다.
서신작은도서관에서는 '인공지능(AI) 레고 코딩-스파이크 프라임', 팔탄작은도서관에서는 '두근두근 마을 탐험', 양감작은도서관에서는 '그래비트랙스', '청소년 경제 이야기'를 운영한다.
아울러 통합 찾아가는 프로그램으로 '반갑다! 영어그림책', '그림책에서 시 꺼내기', '그림책 속 주인공 인형 만들기', '북퍼퓸&비즈 책갈피 만들기', '작가와의 만남(이예숙 작가)' 등을 마련해 초등학생뿐만 아니라 보호자와 성인도 함께 참여할 수 있는 다양한 독서문화 프로그램을 제공한다.
프로그램은 7월 27일부터 8월 30일까지 순차적으로 운영하며 참가 신청은 화성시통합예약시스템에서 선착순으로 받는다.
윤미영 도서관정책과장은 "직영 시립작은도서관은 서남부권 주민들이 가장 가까운 곳에서 책과 문화를 접할 수 있는 생활 속 공공도서관"이라며 "이번 여름방학 특강이 어린이와 청소년의 독서 흥미를 높이고 다양한 분야를 경험하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com