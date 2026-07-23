한강 밤핑·여름 축제로 체류·소비 늘린다…'서울시 야간경제 1호 프로젝트'

8월 여의도·뚝섬 야영장 운영…배달·상권 연계

서울형 야간경제 모델 검증…만족도·매출 측정

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시가 8월 한 달간 한강에서 다양한 레저와 문화를 즐길 수 있는 '24시간 한강' 프로젝트 운영에 들어간다. 한강은 민선 9기 '야간경제 활성화'의 첫 번째 무대다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 23일 브리핑에서 "한강은 이동과 휴식, 문화와 관광, 소비가 한자리에서 연결되는 서울의 가장 경쟁력 있는 야간경제 자산"이라며 "한강버스와 수영장, 축제, 배달, 야영을 유기적으로 연결해 시민과 관광객이 낮부터 새벽까지 머물고 즐기는 새로운 한강 이용 문화를 만들겠다"고 밝혔다.

서울시는 한강이 여름철 피서지이자 서울을 상징하는 수변 관광·여가 공간으로, 높은 방문 수요와 다양한 문화·여가 기반을 갖추고 있어 야간경제의 가능성을 가장 효과적으로 보여줄 수 있는 장소라고 판단했다.

이동과 레저, 물놀이, 먹거리, 공연, 영화, 야영을 한자리에서 즐기는 '24시간 한강' 프로젝트가 8월 한 달간 운영된다. [자료=서울시]

무엇보다 시는 '한강 밤핑(Night+Camping)'이라는 임시 야영장을 여의도·뚝섬 한강공원에 조성해 8월 한 달간 운영할 계획이다. 여의도 물빛무대 앞 잔디밭과 뚝섬 한강 공원 한강플플 잔디밭에 각각 100동의 텐트를 배치한다. 운영시간은 매일 오후 5시부터 다음 날 오전 9시까지다.

시민들은 4인용 그늘막이나 텐트를 현장에서 대여하거나 직접 가져올 수 있지만, 연박이나 취사 행위는 금지된다. 예약은 민간 플랫폼을 통해 가능하며, 시범 사업 기간 동안 장소 이용료는 무료다.

또 시는 기존 한강공원 수영장과 공연, 영화 프로그램을 연계해 시민들이 하루 종일 한강에 머물도록 유도할 예정이다. 여의도 한강공원에서는 오는 24일부터 8월 30일까지 매주 금·토·일요일 저녁 시간에 야간 디제잉 프로그램이 운영된다.

서울 대표 여름 축제인 '한강페스티벌_여름'도 여의도·뚝섬 한강공원에서 집중적으로 열어 도심 속 시원한 피서 공간을 제공한다. 밤새 한강을 걷는 이색 챌린지 '한강 나이트워크 42K', 무선 헤드셋을 쓰고 DJ 음악에 맞춰 춤추는 '무소음 DJ파티', 강바람 맞으며 영화를 감상하는 '한강 다리 밑 영화관' 등 프로그램으로 가득 채운다.

시는 한강 방문객의 체류시간 증가가 실질적인 소비와 지역경제 활성화로 이어지도록 배달 서비스와 주변 상권을 연계할 계획이다. 한강공원 기존 배달존 6개에 더해 이번에 여의도와 뚝섬 한강공원 임시 야영장 주변에 야간 임시 배달존 2개를 추가로 설치해 총 8개소를 운영한다.

새로 조성된 임시 배달존에는 외국인들도 위치와 이용 방법을 쉽게 확인할 수 있도록 외국어 안내를 제공하고, 국내 배달앱 사용법을 소개하는 'K-배달 이용 가이드'를 현장에서 QR코드로 제공할 예정이다.

매주 금·토·일요일 오후 5시부터 9시까지 진행되는 에코미션에서는 다회용기 사용과 생활폐기물 분리 배출을 장려하며, 참여자에게는 에코마일리지를 지급한다.

안전관리체계도 강화할 방침이다. 임시 야영장 주변에 CCTV를 추가 설치하고 관제센터를 통해 야영장과 주변 지역 위험 상황을 집중적으로 살핀다. 인근 나들목과 보행로의 조명도 밝게 개선해 야간 보행 안전성을 높인다. 24시간 한강공원을 순찰하는 한강보안관과 공공안전관의 순찰을 지속한다.

단순 이동통로로 이용되던 한강 나들목은 공연과 전시를 즐길 수 있는 '한강 예술나들목'으로 탈바꿈된다. 시는 '한강 밤핑'을 일회성 행사로 끝내지 않고 객관적인 데이터로 검증해 서울형 야간경제 활성화 모델로 발전시킨다는 계획이다.

이를 위해 임시야영장 이용객 만족도와 야간 내·외국인 방문자수, 평균 체류시간, 주변상권 매출 변화 등 실질적인 지역 경제 활성화 효과를 측정한다. 그 결과를 바탕으로 향후 한강공원에 여름철 임시 야영장을 확대 운영하는 방안을 적극 검토할 예정이다.

박진영 미래한강본부장은 "한강 밤핑의 안전성과 지역경제 효과를 면밀히 검증해 한강을 사계절 내내 시민과 세계인이 찾는 서울의 대표적인 야간경제 활성화 모델로 발전시키겠다"고 말했다.

한강 밤핑 [포스터=서울시]

kh99@newspim.com