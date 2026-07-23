원광디지털대, 2026학년도 2학기 신·편입생 2차 모집

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8월 12일까지 접수...AI·XR 기술 접목 온라인 교육 및 마이크로디그리 운영

직장인·공무원 대상 '산업체 전형' 수업료 최대 50% 감면...입학생 전원 장학금

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 원광디지털대학교는 오는 25일부터 8월 12일까지 2026학년도 2학기 신·편입생 2차 모집을 실시한다고 23일 밝혔다.

원광디지털대는 웰빙건강, 한국문화, 실용복지 분야를 중심으로 특성화 학과를 운영하는 사이버대학교로 20대부터 80대까지 다양한 연령층의 성인 학습자들이 학업을 이어가고 있다.

원광디지털대학교 전경. [사진=원광디지털대학교]

원광디지털대는 사이버대의 공간·시간적 제약을 극복하기 위해 인공지능(AI)과 확장현실(XR) 기술을 접목한 최첨단 온라인 교육 콘텐츠를 구축하고 있다. AI 학습분석 시스템과 'WON 코칭' 상담 프로그램 등 맞춤형 지원 체계를 갖춰 온라인 교육의 질적 수준을 끌어올렸다.

이와 함께 오프라인 특강 및 실습 프로그램 단기간 집중 직무 역량 강화를 위한 마이크로디그리(Micro Degree) 과정을 가동해 성인 학습자들의 실무 역량 강화를 돕고 있다.

재직자를 위한 '산업체 전형'도 활발히 운영된다. 직장인, 개인사업자, 공무원 등을 대상으로 하는 산업체 전형은 정원 외로 선발해 일반 전형에 비해 합격 가능성이 높다.

본교와 위탁 협약을 체결한 기관 재직자에게는 별도 신청 없이 수업료 50% 감면 혜택이 적용된다. 협약을 희망하는 기관은 비대면 방식으로 간편하게 협약을 체결할 수 있다.

또한 장학제도 문턱을 낮춰 2026학년도 2학기 신·편입생 전원에게 수업료 10% 장학 혜택이 일괄 제공된다. 이 밖에도 만학도, 주부, 직장인, 1인 가구 장학금 등 폭넓은 맞춤형 장학제도를 운용해 학습자들의 경제적 부담을 줄이고 있다.

원광디지털대 관계자는 "누구나 자신의 상황과 속도에 맞춰 배움을 지속할 수 있도록 학습 환경과 맞춤형 지원을 강화하고 있다"며 "인생 2막을 준비하고 새로운 도전에 나서는 예비 학생들의 많은 관심과 지원을 기대한다"고 전했다.

입학전형에 대한 상세 정보는 원광디지털대학교 입학지원센터 누리집이나 입학상담 대표전화를 통해 확인할 수 있다.

1141world@newspim.com