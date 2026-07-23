전남광주특별시, 여름 휴가철 특색 있는 여행지 추천

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바다·숲·계곡 취향 따라 즐길거리 풍성

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 여름 휴가철을 맞아 바다, 섬, 숲, 계곡, 문화체험을 아우르는 특별한 여행지를 소개했다. 여름 시즌 동안 12개 시군의 52개 해수욕장은 8월 23일까지 운영된다.

완도 신지명사십리해수욕장은 아시아 최초로 블루플래그 인증을 획득해 맨발 걷기 및 해양치유 프로그램이 인기를 끌고 있다.

고흥의 남열해돋이해수욕장에서는 서핑을 경험할 수 있으며 여수 웅천해수욕장에서는 카약, 윈드서핑 등의 해양레저를 즐길 수 있다.

완도 명사십리해수욕장. [사진=전남광주통합특별시] 2026.07.23 ej7648@newspim.com

자연 속에서 휴식을 원하는 관광객에게는 장성 축령산의 편백나무 숲이 제격이다. 이곳은 피톤치드를 즐기며 휴식을 취할 수 있다.

담양 죽녹원은 청량한 대나무 숲과 유명한 국수거리로 관광객을 맞이한다. 영암 기찬랜드는 보양수를 체험하며 더위를 날리기에 적합한 물놀이장으로 평가된다.

도심 지역에서도 낭만을 경험할 수 있다. 남구 양림역사문화마을은 100년 전의 서양 선교사 유적과 한옥이 어우러져 고즈넉한 분위기를 자아낸다.

순천만국가정원은 낮과 밤의 매력이 큰 대비를 이루며 여름철 관광지로 인기를 끌고 있다. 내달 1일에는 목포 평화광장에서 K-POP 음악에 맞춘 '목포해상W쇼'를 선보일 계획이다. 이는 바다분수와 레이저 공연이 어우러진 멀티미디어 공연으로 관광객들에게 특별한 경험을 제공할 예정이다.

'2026년 전남광주 섬 방문의 해'를 맞아 신안 안좌도에서 7월 31일 '섬-셋 노래자랑'이 개최되며, 고흥 연홍도에서는 내달 28일 '섬-머 캠프'도 열린다.

정남진 장흥 물축제는 오는 25일부터 내달 2일까지 진행되며 물싸움 및 수상 레저 프로그램 등 다양한 프로그램이 마련되어 있다. K-POP 공연과 락 페스티벌도 함께 예정돼 있다.

최영주 전남광주통합특별시 관광본부장은 "자연과 도시문화가 어우러진 특별한 여행지를 통해 잊지 못할 여름휴가를 보내길 바란다"고 말했다.

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