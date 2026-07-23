서울시 G3 건강활력도시분과, 서울물빛나루 방문...첫 현장 행보

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22일 현장 찾아..."시민 체감형 건강도시 모델 발굴"

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 G3 서울플랜 기획위원회 건강활력도시분과가 지난 22일 강남구 개포동 서울물빛나루 현장을 찾았다고 23일 밝혔다.

건강활력도시분과는 시민건강국, 정원도시국, 물순환안전국이 함께 참여하는 민관 협력 조직이다. 건강·녹지·수변 정책을 연계해 시민이 일상에서 체감할 수 있는 건강도시 정책을 발굴하는 역할을 맡고 있다.

서울 강남구 개포동 서울물빛나루 현장 [사진=서울시]

이날 현장에는 최희주 건강활력도시분과 위원장을 비롯해 시민건강국장, 정원도시국장, 물순환안전국장 등 17명이 참석했다. 참석자들은 서울물빛나루 13호인 '양재천 수변문화쉼터'를 둘러보며 운영 현황과 시민 이용 실태를 점검했다.

서울시는 하천을 단순히 지나가는 공간이 아닌 머물고 쉬며 즐길 수 있는 생활밀착형 수변공간으로 조성하기 위해 '서울물빛나루' 사업을 추진하고 있다. 2023년 홍제천 카페폭포를 시작으로 올해 3월 노원 우이마루까지 총 19곳을 조성했다.

양재천 수변문화쉼터는 2025년 9월 개장한 시설로 수변 쉼터와 옥상 전망대, 문화·휴식 공간, 체험 공간 등을 갖췄다. 문화공연과 체조교실, 피아노 프로그램 등을 운영하며 개장 이후 올해 6월까지 누적 방문객 약 21만 명이 찾았다.

현장 점검 이후 열린 분과회의에서는 수변·녹지 공간을 활용한 건강환경 조성과 건강격차 해소 방안 등이 논의됐다. 특히 손목닥터9988을 중심으로 정원, 물빛나루, 서울체력장 등 서울시 건강자원을 연계하는 방안이 주요 과제로 제시됐다.

위원들은 물빛나루와 정원문화힐링센터, 산림체험장 등을 '건강활력복합센터' 개념으로 통합 운영하고, 생활권 거점에 인공지능(AI) 서울체력장을 도입해 체력 측정과 건강상담, 맞춤형 운동정보 제공 서비스를 함께 제공하는 방안도 제안했다.

서울시는 이번 현장 논의 결과를 바탕으로 건강활력도시 정책과제를 구체화하고, 수변·녹지·건강정책을 연계한 생활권 중심 정책을 G3 서울플랜에 반영할 계획이다. 또한 물빛나루를 활용한 건강·여가·문화 프로그램도 지속 확대해 나갈 방침이다.

최희주 G3 서울 기획위원회 건강활력도시분과 위원장은 "수변공간과 정원, 건강정책을 개별 사업이 아닌 시민의 삶을 중심으로 연결하는 것이 앞으로 건강도시 구현의 중요한 방향이 될 것"이라며 "현장에서 논의된 다양한 의견을 바탕으로 실국 간 유기적인 협업과 시너지를 이끌어내고 시민들이 일상 속에서 체감할 수 있는 변화로 연결하겠다"고 말했다.

blue99@newspim.com