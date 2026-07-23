송강·이준영, 서로의 상처 보듬는다…'포핸즈' 2차 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = tvN 새 토일드라마 '포핸즈'가 송강과 이준영의 특별한 인연을 담은 2차 티저 영상을 공개했다.

오는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송될 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'에서 강비오(송강), 최정요(이준영)가 어두운 시간을 지나 서서히 빛을 찾아가는 여정을 담은 2차 티저 영상 2종을 동시 공개한 것.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 포핸즈 티저 영상. [사진=포핸즈 티저 영상 캡처] 2026.07.23 moonddo00@newspim.com

먼저 첫 번째 영상은 국제 주니어 콩쿠르에서 대상을 거머쥐고도 마음 둘 곳 없이 살아가는 피아니스트 강비오의 외로운 일상으로 시작한다. 가족에게 실력을 인정받고 싶은 강비오의 바람은 세계적인 지휘자인 할아버지의 냉담한 태도 앞에서 무너지고, 세계 최고가 아니면 안 된다는 엄마의 기대는 강비오를 깊은 절망과 답답함 속으로 몰아넣는다.

강비오의 현실에 안타까움이 더해지던 순간, 어린 시절 콩쿠르에서 인연을 맺은 최정요가 단비처럼 찾아온다. 최정요는 강비오에게 피아노를 재밌게 치는 방법을 알려주겠다며 잊고 있던 음악의 즐거움을 일깨워주고 어느새 그런 최정요에게 스며든 강비오는 "행복하게 음악할 수 있는 방법을 찾아보고 싶어"라는 진심을 꺼내며 앞으로의 변화를 기대하게 만든다.

그런가 하면 두 번째 영상은 강비오에게 한줄기 빛이 되어준 최정요 역시 남모를 상처를 품고 있음을 비추며 시선을 끈다. 누군가에게 쫓기듯 숨 가쁘게 내달리는 최정요와 "피아노 해서 어떻게 먹고 살아요?"라는 한마디가 맞물리며 궁핍한 환경 속에서 살아남기 위해 음악을 내려놓을 수밖에 없었던 최정요의 사연이 드러난다.

이어 오래전 포기했던 피아노를 다시 마주하게 된 최정요는 강비오를 만나 멀게만 느껴졌던 피아니스트의 세계에 차근차근 발을 들인다. 특히 자신을 챙겨주는 강비오를 보고 마음의 벽을 허문 최정요는 연주 메이트가 된 강비오와 함께 호흡을 맞춰가며 두 사람 사이 깊어질 교감을 예감케 한다.

이처럼 '포핸즈'는 강비오, 최정요의 삶의 궤적을 담아낸 2차 티저 영상으로 두 피아니스트가 함께 만들어갈 이야기를 더욱 기다려지게 하고 있다. 무엇보다 둘의 만남 이후 달라질 일상에 궁금증이 커지는 상황. 과연 강비오와 최정요가 서로의 삶에 어떤 변주로 자리매김하게 될지 관심이 집중되고 있다.

음악 천재들만 모인 예술고등학교에서 만난 청춘들의 우정과 사랑, 경쟁과 성장을 그리는 tvN 새 토일드라마 '포핸즈'는 8월 29일 밤 9시 10분에 첫 방송된다.

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