서울시교육청·초록우산 '아이리더' 지원…재능계발에 8억3000만원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

학업·예술·체육 분야별 최대 1200만원 지원

학생·가족 초청해 성장 성과와 미래 꿈 공유

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 서울시교육청은 초록우산 어린이재단과 함께 24일 '2026 서울 아이리더 멤버스데이 꿈 곁에'를 개최한다고 23일 밝혔다.

'서울 아이리더'는 경제적 여건으로 재능을 펼치는 데 어려움을 겪는 서울 지역 아동을 지원하는 사업이다. 서울시교육청과 초록우산 등이 2023년 11월 체결한 다자간 업무협약을 토대로 추진되고 있다.

서울 용산구 서울시교육청 전경. [사진=서울시교육청]

올해 지원 규모는 총 8억3000만원이다. 선정된 아동에게는 1인당 연간 최대 1200만원 안팎의 인재양성비를 제공한다.

지원금은 일괄적인 생활비가 아니라 학생별 진로와 필요에 맞춰 사용된다. 학업 분야에서는 교재 구입비와 인터넷 강의 수강료를 지원한다. 예술 분야는 악기 구입비와 전문 레슨비, 체육 분야는 훈련 용품비와 전지훈련비 등을 지원한다.

이번 행사에는 학업과 예술, 체육 분야에서 활동하는 아이리더 학생과 가족이 참석해 그동안의 성장 과정과 성과를 나눈다.

국악 대금 분야 아이리더 학생의 축하 공연에 이어 분야별 학생들이 정근식 서울시교육감과 고민과 미래 계획을 이야기하는 토크 콘서트가 진행된다. 학생들이 자신의 목표를 다짐하고 교육청과 초록우산이 지속적인 지원을 약속하는 '꿈 서약식'도 열린다.

여승수 초록우산 사무총장은 "이번 '서울 아이리더 멤버스데이'를 통해 우리 아이들이 더 높은 세상을 향해 도약할 수 있도록 아이들 곁에 늘 함께 서 있을 것을 약속하겠다"고 말했다.

정근식 서울시교육감은 "아이들이 경제적 어려움으로 인해 꿈을 포기하지 않고 저마다의 재능을 꽃피울 수 있도록 돕는 것은 교육청의 중요한 책무"라며 "앞으로도 초록우산과 함께 아이들의 든든한 '꿈 곁에' 페이스메이커가 되겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com