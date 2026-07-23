李在明将开启美国及南美三国巡访 加强AI和经贸合作

纽斯频通讯社首尔7月23日电 韩国总统府青瓦台22日宣布，总统李在明将于7月24日至8月3日展开为期11天的出访行程，先后访问美国旧金山以及巴西、智利、阿根廷三个南美国家，并经德国法兰克福返回韩国。

图为韩国总统李在明携夫人金惠景16日下午前往京畿道城南市首尔机场，启程加拿大出席七国集团（G7）峰会。【图片=总统办公室提供】

青瓦台国家安保室长魏圣洛当天在记者会上表示，此次出访旨在加强韩国与全球伙伴在人工智能（AI）领域的合作，同时推动韩国与南美三国在贸易、投资、市场开拓、关键矿产供应链以及粮食、能源进口来源多元化等领域合作，并进一步深化韩国与"全球南方"国家关系。

根据青瓦台公布的行程，李在明将于7月24日至25日访问美国旧金山，将会见人工智能领域人士以及硅谷风险投资机构代表，并与当地大型科技企业就深化人工智能和科技产业合作交换意见。25日，李在明还将出席硅谷风险投资活动，推动韩美风险投资生态合作，为韩国初创企业扩大融资创造条件。

随后，李在明将应巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦邀请，于26日至29日对巴西进行国事访问。访问期间，双方将举行欢迎仪式、首脑会谈、谅解备忘录（MOU）签署仪式、联合记者会和国宴午餐等活动。李在明还将前往圣保罗与当地韩侨座谈，并出席韩·巴商务圆桌会议。

结束巴西访问后，李在明将于29日至30日对智利进行正式访问。其间，他将与智利总统何塞·安东尼奥·卡斯特举行会谈，并出席谅解备忘录签署仪式、联合记者会、官方午宴以及韩·智商务圆桌会议。

7月30日至8月1日，李在明将对阿根廷进行正式访问。这将是韩国总统时隔22年再次正式访问阿根廷。李在明将在布宜诺斯艾利斯向民族英雄何塞·德·圣马丁纪念碑献花，并在总统府与阿根廷总统哈维尔·米莱举行会谈，随后与当地韩侨举行晚宴座谈。

青瓦台表示，巴西稀土储量居世界第二，咖啡、食糖和鸡肉出口居世界第一；智利铜和锂储量均居世界第一；阿根廷页岩气储量居世界第二，大豆油出口居世界第一。韩国希望借此次访问进一步加强与三国在关键矿产供应链领域的战略伙伴关系，并深化粮食和能源进口来源多元化合作。

根据安排，李在明将于8月2日在德国法兰克福与当地韩侨举行座谈，随后启程返回韩国。

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社