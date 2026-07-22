체육공단, 한체대 학생 대상으로 2026 올림픽가치교육(K-OVEP) 리더십 프로그램 개최

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울올림픽기념국민체육진흥공단(체육공단)이 국가대표 상비군 등 한체대 학생 선수 70여 명을 대상으로 올림픽가치교육에 나섰다.

체육공단은 학생 선수들의 올림픽 핵심 가치 내재화를 위한 '2026 올림픽가치교육(K-OVEP) 리더십 프로그램'인 'Legacy Makers'를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국민체육진흥공단_2026 올림픽가치교육 리더십 프로그램 개최 [사진=KSPO] 2026.07.22 iaspire@newspim.com

지난 21일 한국체육대학교에서 열린 이번 프로그램은 대학생 및 엘리트 체육인을 대상으로 단순한 경기력을 넘어 선수들의 올림픽 핵심 가치 내재화 및 미래 스포츠 리더로서 사회적 책임 함양을 위해 기획됐다.

사격, 육상, 수영 등의 국가대표 상비군을 포함한 학생 선수 70여 명이 참여한 이날 교육은 사례 중심 강의 및 소그룹 자기성찰 참여형 활동 등 총 3단계에 걸쳐 3시간 동안 진행됐다. 특히, 마지막 프로그램에서는 국제올림픽위원회(IOC) 원윤종 선수 위원이 강연자로 나서 국가대표 선수로서의 도전과 성장 과정과 국제 스포츠 무대에서의 생생한 경험을 공유하고, 올림픽가치 실천 사례와 함께 선수 이후 진로 및 글로벌 스포츠 리더로서 요구되는 리더십을 전달해 큰 호응을 받았다.

체육공단 관계자는 "이 교육은 올림픽 핵심 가치가 지식으로만 그치지 않고, 경기장 안팎에서 실천하는 스포츠 리더로서의 성장을 지원한다."라며, "앞으로 전국 체육 전공학과로의 시범운영 연계 등 프로그램을 확대해 나갈 것"이라고 전했다.

한편 체육공단은 교육 참가자 대상 가치 내재화 설문조사 등 후속 관리를 통해 차년도 리더십 프로그램 강사 및 운영진으로 참여할 기회를 제공하는 등 지속 가능한 스포츠 리더 양성 체계를 구축할 계획이다.

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