CJ ENM, '콘텐츠아시아 어워즈 2026' 12개 작품 노미네이트

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = CJ ENM이 아시아·태평양 지역 대표 콘텐츠 시상식인 '콘텐츠아시아 어워즈2026'에서 드라마와 예능 총 12개 작품이 7개 부문 후보에 오르며 글로벌 콘텐츠 경쟁력을 입증했다.

글로벌 미디어 플랫폼 '콘텐츠아시아'가 주최하는 콘텐츠아시아 어워즈는 아시아·태평양 지역의 프리미엄 콘텐츠와 우수 인재를 선정하는 시상식이다. 올해 최종 수상작은 내달 27일 태국 방콕에서 발표된다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '콘텐츠아시아 어워즈 2026' 노미네이트 작품 포스터. [사진=CJ ENM] 2026.07.22 moonddo00@newspim.com

이번 노미네이션에서는 드라마와 예능 전반에 걸쳐 CJ ENM의 다양한 IP가 이름을 올렸다. 드라마 부문에서는 스튜디오드래곤이 나란히 제작한 '폭군의 셰프'와 티빙 오리지널 '친애하는 X'가 '아시아 지역·국제 시장 부문 최우수 드라마 시리즈' 후보에 선정됐다. 또한 '친애하는 X'의 김유정, 티빙 오리지널 '내가 죽기 일주일 전'의 김민하, 스튜디오드래곤 제작 '미지의 서울'의 박보영이 '아시아 제작 TV 프로그램·시리즈 부문 최우수 여자배우' 후보에 이름을 올리며 뛰어난 연기력을 인정받았다.

'시청자 선택: 최고 인기 TV 시리즈'에는 티빙 오리지널 '친애하는 X'와 스튜디오드래곤 제작 '태풍상사'가 후보에 올랐으며, '시청자 선택: 최고의 로맨틱 모먼트'에는 '스프링 피버'가 노미네이트됐다.

예능 부문에서는 티빙 오리지널 '환승연애4'가 '국제·아시아 지역 시장 부문 최우수 팩추얼 엔터테인먼트 프로그램' 후보에 선정됐다. '아이 엠 복서', '방과후 태리쌤', '보검 매직컬'은 '아시아 제작 최우수 오리지널 리얼리티 프로그램' 후보에, '월드 오브 스트릿 우먼 파이터'와 '보이즈 2 플래닛'은 '아시아 제작 최우수 버라이어티 프로그램' 후보에 각각 이름을 올렸다.

특히 하나의 시상식에서 드라마와 예능을 아우르는 총 12개 작품이 후보에 오르며 CJ ENM의 장르를 넘나드는 콘텐츠 제작 역량과 글로벌 경쟁력을 다시 한번 확인했다. 지난해에는 '정년이'가 '아시아 지역·국제 시장 부문 최우수 드라마 시리즈 금상', '아이랜드2: N/a'가 '아시아 제작 최우수 오리지널 리얼리티 프로그램 은상'을 수상하며 글로벌 시장에서 작품성을 인정받은 바 있다.

CJ ENM 관계자는 "이번 노미네이션은 다양한 장르에서 선보인 CJ ENM 콘텐츠가 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 차별화된 스토리와 독창적인 IP를 바탕으로 글로벌 시청자들에게 사랑받는 프리미엄 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

moonddo00@newspim.com