금투협, 나스닥·CME 전문가 초청 ETF·AI 특강

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글로벌 인덱스·파생상품 투자 전략 강연

정원 100명·참가비 무료, 다음 달 11일까지 신청

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융투자협회 금융투자교육원은 오는 8월 19일 오후 2시 'KOFIA x Nasdaq 마켓 인사이트: ETF 트렌드·AI·나스닥 투자 생태계' 특강을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 특강은 글로벌 인덱스와 상장지수펀드(ETF) 시장에 대한 이해를 높이고 자본시장 동향을 공유하기 위해 마련됐다. 나스닥과 시카고상품거래소(CME) 소속 전문가들이 강연자로 참여한다.

특강은 케빈 퀴그(Kevin Quigg) 나스닥 글로벌 인덱스 부문장의 '나스닥 지수의 혁신과 확장' 기조연설로 시작한다.

이어 나스닥 전문가들이 ▲인공지능(AI)·반도체 메가트렌드와 투자 기회 ▲나스닥 지수로 살펴보는 ETF 시장 트렌드와 산업 생태계를 주제로 강연한다.

[사진=뉴스핌DB]

미나 킴(Minah Kim) CME 아시아·태평양(APAC) 파생상품 총괄 전무는 '파생상품 생태계를 활용한 포트폴리오 리스크 관리'를 발표한다.

코지 스즈키(Koji Suzuki) 나스닥 이베스트먼트(eVestment) 디렉터는 '기관투자자의 관점에서 본 투자의 미래'를 주제로 강연한다. 강연이 끝난 뒤에는 참석자 간 네트워킹 시간이 진행된다.

특강은 영어로 진행되며 동시통역이 제공된다. 참가비는 무료이고 정원은 100명이다.

수강 신청은 다음 달 11일까지 금융투자교육원 홈페이지에서 할 수 있다.

dconnect@newspim.com