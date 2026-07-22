부산도서관, 여름방학 어린이 독서·체험 프로그램 운영…3개 강좌 진행

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8월 '들락날락 창의배움터' 운영

독서 습관 형성·창의적 성장 지원



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =여름방학을 맞아 부산도서관이 어린이 눈높이에 맞춘 독서·체험 프로그램을 묶어 운영하며 책과 자연스럽게 가까워지는 방학 학습 공간을 제공한다.

여름방학 도서관 놀이터 포스터[사진=부산도서관] 2026.07.22

부산도서관은 25일부터 8월 29일까지 꿈뜨락 어린이실 창작나라에서 '어린이 여름방학 도서관 놀이터'를 운영한다고 밝혔다.

이번 프로그램은 독서와 체험을 결합한 여름방학 특화 과정으로 구성됐다. 초등학생 대상 'EBS 교과독서 여름캠프'를 비롯해 '영화가 알려주는 조선 왕들의 이야기', '수리수리 마수리, 그림책 속으로!' 등 3개 강좌가 진행된다.

교과독서 캠프는 교과 연계 독서를 통해 학습 이해와 문제 해결력을 높이는 데 초점을 맞췄다. 특강은 역사와 그림책을 주제로 한 체험형 수업으로 운영된다.

8월에는 창의 체험 프로그램 '들락날락 창의배움터'도 열린다. 미술과 해양을 주제로 한 융합형 활동을 통해 탐구 중심 학습을 지원한다.

실감형 동화체험은 방학 기간 운영을 확대한다. 기존 토요일에서 토·일요일로 늘려 5~8세 유아와 어린이가 참여할 수 있도록 했다. 디지털 콘텐츠와 동화를 결합한 체험 방식으로 진행된다.

박은아 부산도서관장은 "다양한 독서·체험 프로그램을 통해 어린이의 독서 습관 형성과 창의적 성장을 지원하겠다"면서 "가족이 함께 참여할 수 있는 프로그램도 연계해 도서관을 생활 속 독서문화 공간으로 자리매김시키겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com