해남군, 서울대와 저당 식단형 식품 2종 개발...9월 출시

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저당 레시피로 영양 관리

[해남=뉴스핌] 김현 기자 =전남광주통합특별시 해남군은 서울대학교와 협력해 '해남 농산물 이용 항당뇨 가공상품 개발 연구용역'을 통해 해남 농산물을 활용한 당뇨 환자를 위한 식단형 식품 2종을 개발했다고 22일 밝혔다.

이번 연구는 해남 농산물의 기능성을 증가시키고 지역 농산물의 가치를 높이는 것을 목표로 실시됐다. 당뇨환자의 영양 관리에 초점을 맞춘 식단형 식품이 필요해짐에 따라 연구 결과를 바탕으로 혈당 관리에 적합한 간편식이 출시될 예정이다.

풍요로운 해남 밤호박 농장[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 2026.07.22 khyeon0424@newspim.com

실제로 해남의 대표 농산물인 '밤호박'을 사용해 개발된 두 제품은 '해남 밤호박이 들어간 저당 곡물 웜 샐러드'와 '해남 밤호박이 올라간 저당 토마토 파스타'이다. 웜 샐러드는 해남 밤호박과 귀리, 보리를 베이스로 하고 케일과 당근을 추가해 담백하게 마무리했다.

토마토 파스타는 고단백 면에 해남산 양파와 마늘을 곁들이고 새우로 단백질을 보충한 제품이다. 이 두 가지 제품은 당류가 낮은 레시피로 개발되었으며 당뇨 환자의 영양 관리를 고려한 식단으로 제작됐다.

제품화는 제조업체와 협력하여 완료되었으며 오는 9월 중에 정식 출시될 예정이다.

박순정 해남군 농업기술센터 원예작물 팀장은 "이번 연구가 지역 농산물과 연구 역량의 통합으로 실질적인 결과로 이어졌다는 점에 큰 의미가 있다"며 "해남 농산물의 경쟁력을 높이기 위한 지속적인 연구개발을 통해 지역 농가 소득 증대와 식품산업 활성화에 기여하겠다"고 강조했다.

Khyeon0424@newspim.com