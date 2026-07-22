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2026.07.22 (수)
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[핌in현장] '아르코 썸 페스타' 관객과 예술가, 올 여름 전국 무용축제서 만난다

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  • 한국문화예술위원회가 21일 아르코썸페스타 2차 라인업을 발표했다
  • 8~9월 춘천·부산발레·고무신춤 등 8개 축제가 무용·음악·마당극을 선보인다
  • 지역·장르 기반 15개 공연예술축제를 통합 브랜드로 홍보해 관객과 예술가를 잇는다고 밝혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대학로=뉴스핌] 양진영 기자 = '2026 아르코 썸 페스타'가 2026 아비뇽 페스티벌 공식 초청 단체 '리퀴드사운드', 세계적인 테너 '이안 보스트리지' 등 국내외 아티스트가 참여하며, 현대무용·발레·한국춤부터 동시대 클래식, 컴퓨터음악, 전통연희와 마당극까지 다양한 장르별 대표 무대를 선보인다.

한국문화예술위원회(위원장 이범헌)는 21일 대학로예술극장 1층 씨어터광장에서 '2026 아르코 썸 페스타(ARKO SUM FESTA), 이하 아르코썸페스타' 2차 라인업 기자간담회를 열고, 8개 공연예술축제의 주요 프로그램과 관람 포인트를 소개했다.

'아르코 썸 페스타' 기자간담회 현장. [사진=예술위]

8-9월 전국에서 공연하는 2차 라인업에는 ▲춘천공연예술제 ▲부산발레페스티벌 ▲춤&판 고무신춤축제 ▲힉엣눙크! 뮤직 페스티벌 ▲서울국제컴퓨터음악제 ▲농촌우수마당극큰잔치 ▲대한민국마당극축제 ▲동래민속예술축제 등 총 8개 축제가 참여한다.

이날 류재수 예술위 본부장은 "아르코 썸 페스타는 작년에 대한민국 공연예술제에서 선정된 우리 공연 예술 우수 축제들을 좀 더 우리 예술가들에게, 관객들에게 더 알려드리기 위해서 발족된 사업"이라며 "지역 축제들에 비해 예술가들이 주최하는 공연 예술축제는 아시다시피 힘든 여건 속에서 축제들을 이어오고 있다"고 이번 사업의 의의를 짚었다.

송승은 '아르코 썸 페스타' 총괄 PM은 "올해 2026년 두 번째 아르코섬 페스타를 준비하면서 총 15개의 축제들이 참여를 하신다. 그 중에서도 8월, 9월에 진행되는 축제로 2차 라인업 8개 단체가 참석했다. 개인적으로 지역구의 축제를 하나 만들고 있지만 문화예술 축제를 만드는 일이 얼마나 고되고 버겁고 골머리가 아픈 일인지 모른다"고 말문을 열었다.

그러면서 "각 분야별로 연극, 전통 음악 등 정말 주옥 같은 작품들을 선정하고 모으고 하나로 뭉쳐 하나의 이름으로 축제를 만드는 과정들이 올해 총 15개나 이 자리에 모였다. 벌써 25년 째인 춘천공연예술제, 33회 차 서울국제컴퓨터음악제, 61회 째를 맡고 계시는 동네민속예술축제도 오셨다. 61년이란 세월을 하나의 이름으로 축제를 만들어오신 분들은 과연 어떤 마음가짐으로 이끌어 오셨을지 존경스러운 마음을 가지고 오늘 이 자리를 준비했다. 관객과 예술가를 잇는 작업이 우리 아르코 선페스타의 주된 목적이고, 저희들이 해야 할 일"이라고 페스타의 의미를 한번 더 강조했다.

무용 분야는 현대무용, 발레, 한국춤을 중심으로 몸의 감각과 표현을 확장하는 무대를 선보인다. 실험적인 움직임부터 발레의 대중적 확장, 한국춤의 전승과 재해석까지 무용 장르의 다양한 현재를 만날 수 있다.

'춘천공연예술제'(8.11~15)는 무용과 음악을 중심으로 한 현대 공연예술 축제로, 강원 춘천 시내 곳곳에서 열린다. 올해는 '러너스 하이'에서 착안한 '환희'를 주제로, 고통을 넘어 몰입과 해방에 이르는 순간을 조명한다. 싸이월드 미니룸을 소재로 한 모므로살롱의 '미니미'와 전통연희를 현대적으로 풀어낸 리퀴드사운드의 'OffOn 연희해체프로젝트Ⅱ', 한국대중음악상 수상팀 그레이바이실버, 대산문학상 수상자인 주은길 작·연출의 '양떼목장의 대혈투' 등이 참여한다.

2026 아르코 썸 페스타_2차 라인업 기자간담회_부산발레페스티벌 정성복 대표 [사진=예술위]

'부산발레페스티벌'(8.20~22)은 발레를 매개로 지역 예술 생태계와 관객층을 넓혀가는 수도권 밖 대표 발레축제다. 올해는 청년 안무가들의 신작을 선보이는 청년안무가전(Dance Wave)를 시작으로, 국립발레단·서울시발레단·와이즈발레단 등 국내 정상급 무용수들이 참여하는 프로발레 갈라(Special Gala)가 이어진다. 시민이 무대에 오르는 취미발레(Shall we Ballet)와 발레 꿈나무들의 청소년발레(Youth Ballet)를 비롯해 발레 워크숍, 발레마켓, 댄스필름 상영 등 공연과 체험을 아우르는 프로그램도 함께 마련한다.

'춤&판 고무신춤축제'(8.27~9.5)는 전통춤 공연, 한국창작춤, 무형문화유산 레퍼토리, 신전통 작품 발굴 무대 등을 통해 한국춤의 현재를 조명한다. 차세대부터 원로 무용가까지 여러 세대의 춤꾼들이 참여해 한국춤의 전승과 확장을 함께 보여준다.

음악 분야는 클래식 음악의 현재와 기술 기반 창작을 함께 다룬다. 세계 무대에서 활동하는 연주자들의 공연부터 AI, 전자음악, 사운드아트까지 오늘의 음악이 확장되는 방식을 살펴볼 수 있다.

'힉엣눙크! 뮤직 페스티벌'(8.25~9.3)은 클래식 음악에 AI, 미술, 문학 등 다양한 예술적 시도를 더한 도심형 음악축제다. 올해는 세계적인 테너이자 '노래하는 인문학자'로 불리는 이안 보스트리지의 말러 발췌곡과 연가곡 무대, 피아니스트 이소연의 리사이틀을 비롯해 국내외 예술가 44명이 참여하는 10개 메인 프로그램을 선보인다.

'서울국제컴퓨터음악제'(9.17~20)는 올해 '시간합성'을 주제로 전자음악, 사운드아트, 전통 악기와 전자음악의 융합 공연, 세미나 및 워크숍을 진행한다. 소리와 기술, 전통과 현대가 만나는 실험적 음악 프로그램을 통해 컴퓨터음악의 다양한 가능성을 소개한다.

2026 아르코 썸 페스타_2차 라인업 기자간담회_농촌우수마당극큰잔치 김창곤 실장 [사진=예술위]

전통예술과 마당극 분야는 지역의 역사와 생활 속에서 이어져 온 예술을 오늘의 무대로 불러낸다. 전통연희, 창작 마당극, 체험 프로그램이 어우러져 축제 현장의 생동감과 신명을 더한다.

'농촌우수마당극큰잔치'(9.4~6)는 청주 초정행궁에서'마당에서 놀자'를 주제로 마당극과 전통연희가 어우러지는 열린 무대를 선보인다. '용기놀이', 국가무형유산 '통영오광대', '착한사람 김삼봉', '똥벼락', '효자전' 등을 통해 풍자와 해학, 신명이 살아 있는 마당극의 매력을 관객과 함께 나눈다.

'대한민국마당극축제'(9.11~13)는 광명시민운동장 일대에서 펼쳐진다. 창작 마당극과 거리극, 복합 공연, 전통연희, 마술·마임, 관객 참여형 프로그램 등을 선보인다. 대표 초청작으로는 마당극패 우금치의 '적벽대전', 극단 갯돌의 '품바품바', 정선아리랑예술단의 '뗏꾼'이 무대에 오른다. 야외 공간을 열린 무대로 삼아 다채로운 공연을 펼치며, 배우와 관객이 가까이에서 함께 호흡하는 마당극 특유의 생동감과 현장성을 전한다.

'동래민속예술축제'(9.19~20)는 국가무형유산인 동래야류를 비롯해 동래학춤, 동래지신밟기 등 부산 동래 지역의 대표 무형유산을 한자리에서 만나볼 수 있는 축제다. 금강연희동행'에서는 동래야류·동래학춤·동래지신밟기·동래고무·동래한량춤의 거리공연을, '미래연희동행'에서는 전수학교 공연과 대동놀이를 선보인다. 일본의 창작 와다이코팀 토요타이코(東豊太鼓)의 해외초청공연과 무형유산 자료 전시, 전통 만들기·민속놀이 체험도 함께 마련된다.

'아르코 썸 페스타'에 참여하는 춘천공연예술제 이윤숙 예술감독. [사진=예술위]

특별히 지난해부터 '아르코 썸 페스타'에 참여해 공연 홍보, 외부 관광객 방문 등의 효과를 본 축제들은 이번에도 기대감을 드러냈다. 올해 처음으로 합류한 축제 준비 측에서도 이전보다 더욱 발전적인 방향으로 나아갈 계기를 얻고자 했다.

이윤숙 춘천공연예술제 예술감독은 "작년하고 올해 두 번째 참여하게 됐다. 춘천에서 활동하는 신진 예술가들의 신작을 소개하는 강원 파인더라는 작품이 있다. 단순히 춘천공연예술제 때에만 하는 게 아니라 한 달 전인 '아썸페' 서울 무대를 좀 경험하기도 하고 서울에서 찾아주신 무용 관계자 분들에게 춘천 작품을 소개하는 데 가장 큰 좋은 기회가 됐다"고 말했다.

또 "올해 같은 경우에는 한 작품 더 늘릴 생각을 하고 있다. '아썸페'를 통해 저희 축제를 간접 홍보하게 되는데 서울 관객들이 춘천까지 오는 건 어려운 일일 수 있다. 그런데 역으로 춘천 아티스트들한테는 서울 무대나 서울을 통해서 이렇게 소개를 할 수 있는 기회들이 있다는 점이 큰 장점이 됐다"고 말했다. 

농촌우수마당극큰잔치 김창곤 실장도 "지역에 있다 보니 홍보를 한다고 해도 이제 지역에서만 이제 홍보가 되는 경우 지역 언론에서는 관심을 많이 갖고 있는데 중앙에서 어쨌든 작년에도 홍보가 됐었고 블로그에도 많이 올라왔다. 수치로는 2배 이상 언론과 인터넷에 노출되면서 외부에서 관심 갖는 분들이 많이 생겨났다"고 '아썸페'의 효과를 인정했다. 

'아르코 썸 페스타'에 참여하는 서울국제컴퓨터음악제 오예민 회장. [사진=예술위]

올해 처음으로 참여한 서울국제컴퓨터음악제의 오예민 회장은 "저희가 기대하는 건 아무래도 한국전자음악협회 분들이 대학에서 강의를 하시던 분들이라 홍보에 부족한 점이 있을 것 같다. 이미 아썸페의 도움을 얻고 있고 오늘 이 자리도 감사한 자리다. 저희들이 부족한 지점들을 많이 메꿔주고 있고 현재로서는 저희는 대만족하고 여러 가지 도움이 되고 있다고 생각한다"고 말했다.

이범헌 아르코(ARKO) 위원장은 "아르코썸페스타는 지역과 장르를 기반으로 성장해 온 공연예술축제를 관객에게 보다 가까이 소개하는 자리"라며 "8월과 9월에도 연극, 무용, 음악, 전통예술 등 다채로운 무대를 통해 관객들이 각 축제의 폭넓은 매력을 경험하길 바란다"고 전했다.

아르코썸페스타는 아르코(ARKO)의 공연예술축제 지원사업 '대한민국공연예술제'에 선정된 축제들을 하나로 연결해 소개하는 통합 브랜드다. 올해는 연극, 무용, 음악, 전통예술 등 다양한 장르의 15개 공연예술축제가 참여하며, 오는 9월까지 전국 각지에서 관객과 만난다.

jyyang@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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