장수 하오마을 '김부각' 미국 대형 유통망 진출

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HEB와 22만달러 수출계약 체결, 250년 전통 담은 첫 선적 완료

국산 김·장수 찹쌀 활용 전통식품, 글로벌 시장 경쟁력 확보 추진





[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 지역 전통식품 농업회사법인 하오마을이 '김부각'으로 미국 시장에 첫 진출하며 K-푸드 해외 판로 확대에 나섰다고 21일 밝혔다.

하오마을은 250년 역사를 이어온 종갓집의 전통 제조방식을 기반으로 국내산 김과 장수에서 직접 생산한 찹쌀을 활용해 김부각과 식혜 등을 생산하는 산서면 소재 전통식품 기업이다.

하오마을 김부각 미국시장 진출을 위한 선적[사진=장수군]2026.07.21 gojongwin@newspim.com

특히 하오마을은 미국 텍사스주 대표 유통업체인 HEB와 약 22만달러 규모의 수출 계약을 체결하고 지난 20일 첫 선적을 진행했다.

이번에 수출된 김부각은 직접 재배한 국내산 찹쌀과 고품질 국산 김을 활용하고 숙성과 건조 과정을 거쳐 바삭한 식감과 깊은 풍미를 살린 제품이다.

하오마을은 미국 시장 진출을 위해 미국 식품의약국(FDA) 시설 등록을 완료하고 해외 소비자 취향을 고려한 패키지 개발 등 수출 기반 마련에도 힘써왔다.

최근 해외 시장에서 한국 전통 간식에 대한 관심이 높아지는 가운데 이번 미국 진출은 장수 전통식품의 우수성을 알리고 지역 농산물의 새로운 판로를 개척하는 계기가 될 것으로 기대된다.

하오마을 관계자는 "250년 전통과 장수 청정지역 농산물의 가치를 담은 김부각을 미국 소비자들에게 선보이게 돼 뜻깊다"며 "HEB 입점을 시작으로 미국 전역과 다양한 해외 시장으로 수출을 확대해 한국 전통식품의 우수성을 알리겠다"고 말했다.

최훈식 장수군수는 "이상기후 등으로 농업 현장의 어려움이 커지는 상황에서 장수산 K-푸드의 미국 진출은 희망의 신호가 될 것"이라며 "장수를 넘어 전북의 맛이 세계인의 입맛을 사로잡을 수 있도록 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

gojongwin@newspim.com