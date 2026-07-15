수원시, 하천 산책로 출입구 359곳에 자동차단시설 운영

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시는 15일 하천 산책로 출입구 359곳에 자동차단시설을 운영했다
- 시는 주요 하천 수위와 기상 상황을 24시간 모니터링해 위험 시 산책로 출입을 즉시 통제했다
- 수원시는 자동차단시설과 경보 방송을 지속 점검하며 하천 인명사고 제로화에 행정력을 집중할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 여름철 집중호우로 인한 하천 고립 사고와 인명피해를 예방하기 위해 하천 산책로 출입구 359곳에 자동차단시설을 운영한다고 15일 밝혔다.
좁은 지역에 짧은 시간 동안 많은 비가 쏟아지는 국지성 집중호우가 발생하면 수원시와 같은 도심 하천은 상류 지역에만 강우가 내려도 하류의 수위가 순식간에 상승하고 물살이 거세질 수 있어 주의해야 한다.
이에 시는 수원천, 서호천, 황구지천, 원천리천 등 주요 하천의 기상 상황과 하천 수위를 24시간 실시간으로 모니터링하며 호우특보가 발효되거나 수위가 급격히 상승하는 등 위험 상황이 발생하면 산책로 출입을 즉시 통제한다.
수원시 관계자는 "국지성 집중호우는 예측이 어려운 만큼 자동차단시설 운영과 함께 현장 안전관리에 최선을 다하고 있다"며 "기상이 악화되면 하천 내 출입을 자제하고 수원시의 안내에 적극적으로 협조해 달라"고 전했다.
수원시는 앞으로도 자동차단시설과 경보·안내 방송 시스템을 지속해서 점검해 '하천 내 인명사고 제로(Zero)화'에 행정력을 집중할 계획이다.
ssamdory75@newspim.com