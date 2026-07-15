익산야구장서 KT 위즈 퓨처스 서머리그 개최…공연·이벤트 한자리에

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 18일부터 20일까지 익산야구장에서 KT 위즈 퓨처스 서머리그를 개최했다
- NC 다이노스와 퓨처스리그 경기가 열리며 무료입장과 팬사인회·치어리더 공연을 진행했다
- 관람객에게 치킨·맥주 제공과 경품·이닝 이벤트를 마련했으며 익산시는 시민 스포츠 행사를 지속 추진하겠다고 했다
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팬 사인회·치킨·맥주·경품 이벤트 마련…시민 참여형 여름 스포츠축제 운영
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 KT 위즈와 함께 오는 18일부터 20일까지 익산야구장에서 'KT 위즈 퓨처스 서머리그'를 개최한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 KT 위즈 퓨처스리그 경기와 다양한 체험·이벤트를 결합한 여름 스포츠 축제로 시민과 야구팬들에게 색다른 즐길거리를 제공하기 위해 마련됐다.
행사 기간 NC 다이노스와의 퓨처스리그 경기가 열리며 관람객은 매일 오후 4시 30분부터 무료로 입장할 수 있다. 경기는 오후 6시에 시작된다.
경기에 앞서 오후 4시 40분부터 20분간 선수단 팬 사인회가 진행되며 경기 중에는 KT 위즈 치어리더 응원 공연이 펼쳐져 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달굴 예정이다.
또 경기장을 찾은 관람객에게는 치킨과 맥주가 제공되고 경품 추첨과 이닝 이벤트 등 다양한 참여 프로그램도 운영된다. 다만 우천 시에는 경기 일정이 변경되거나 취소될 수 있다.
최정호 익산시장은 "많은 시민과 야구팬들이 경기장을 찾아 선수들에게 힘찬 응원을 보내고 다양한 이벤트도 함께 즐기길 바란다"며 "앞으로도 시민들이 일상에서 스포츠를 즐길 수 있는 다양한 행사를 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com