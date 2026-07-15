사천시, 파크골프장 하절기 휴식시간제 도입…폭염 대응 안전 강화

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오후 12시~3시까지 이용 중단

온열질환 예방 위한 관리 강화

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 폭염에 대비해 지역 파크골프장에 하절기 휴식시간제를 도입해 한낮 이용을 제한한다.

시는 폭염으로 인한 온열질환과 안전사고를 예방하기 위해 오는 28일부터 8월 31일까지 파크골프장 하절기 휴식시간제를 운영한다고 15일 밝혔다.

경남 사천 구우진항 파크골프장 전경[사진=사천시]2026.07.15

대상은 우주항공테마공원 파크골프장과 구우진항 파크골프장이다 현재 오전 6시부터 오후 7시까지 운영 중인 시간을 조정해 폭염이 가장 심한 낮 12시부터 오후 3시까지는 이용을 중단한다.

이 기간 이용 가능 시간은 오전 6시부터 낮 12시까지, 오후 3시부터 오후 7시까지로 변경된다. 이용 제한 시간대에는 시설관리자가 현장에 상주하며 라운딩 중단과 퇴장을 안내해 안전사고를 막을 계획이다.

시는 한낮 야외활동을 줄이도록 유도해 온열질환과 각종 안전사고를 예방하는 것이 이번 조치의 목적이라고 설명했다.

폭염특보 등 기상 상황을 수시로 점검하며 시민들이 공공체육시설을 보다 안전하게 이용할 수 있도록 폭염 대응과 시설 관리를 강화할 방침이다.

박동식 사천시장은 "폭염이 심한 시간대에는 야외활동을 자제하고 파크골프장 방문 전 변경된 운영 시간을 확인해 안전에 유의해 줄 것을 당부드린다"고 말했다.

경남 사천 우주항공 파크골프장 전경[사진=사천시]2026.07.15

m25322532@newspim.com