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2026.07.14 (화)
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[종합] 오세훈 "정부에 부동산 규제 완화 건의...국토부·금융위 협조 미비"

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  • 오세훈 서울시장이 14일 정부에 주택공급 규제 완화를 건의했다.
  • 장특공제 유지와 이주비 대출 확대, 세제 개선을 요구했다.
  • 정부 협조 미비로 공급이 막혔다며 긴밀한 소통을 촉구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

14일 '부동산 정책 관련 국무회의 대정부 건의사항 브리핑' 개최

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 정부에 장기보유특별공제(장특공제) 유지와 재건축·재개발 이주비 대출 확대 등 주택 공급 규제 완화를 공식적으로 건의했다고 밝혔다. 오 시장은 국토교통부, 금융위원회 등 정부 협조가 미비한 것이 주택 공급의 발목을 잡고 있으며 이재명 대통령이 이를 인지하지 못하고 있다고 지적했다.

오 시장은 14일 '부동산 정책 관련 국무회의 대정부 건의사항 브리핑'을 개최했다. 오 시장은 이날 열린 국무회의에서 부동산 정책 관련 발언권을 얻지 못한 것에 대해 "최근 서울 주택시장 상황과 시민 여러분의 절박한 목소리 전달하고자 했지만 국무회의에서는 기회가 주어지지 않았다"면서 "대신 서울시가 마련한 제도 개선안은 정부에 제출했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 오세훈 서울시장이 6일 오전 서울 서대문구 서대문노인종합복지관에서 열린 어르신 활력 정책 관련 간담회에 참석했다. 2026.07.06 ryuchan0925@newspim.com

오 시장은 민간 정비사업, 민간임대, 세제 등 3개 분야의 제도 개선을 정부에 건의했다고 설명했다. 오 시장은 "정비사업 속도를 높여야 한다"며 "서울 주택공급의 90%를 민간이 담당한다. 여기에 행정 역량을 집중해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "안타깝게도 이주비 대출 막혀 사업 못하는 곳이 많다"며 "이주비 대출 제도를 합리적으로 개선해 정비사업이 정상 추진될 수 있도록 해야 한다. 민간 정비사업 인센티브를 확대하고 임대주택 제공 비율도 합리적으로 조정해야 한다"고 덧붙였다.

또 "전월세 시장 안정을 위해 민간임대주택을 활성화해야 한다"며 "오피스텔 등 비아파트는 서민 주거 핵심이다. 시장에 임대를 꾸준히 공급하려면 민간이 담당하는 임대도 인정해야 한다"고 주장했다. 이어 "세금 제도를 합리적으로 해서 공급을 활성화해야 한다"고 덧붙였다.

오 시장은 "세금 정책도 공급을 살리는 방향으로 설계해야 한다"며 "서울 평균 아파트값이 13억원이 넘는데 장특공제도 축소되면 1주택자 고통이 커진다. 시장에 나올 매물은 감소하고 전월세 위축이 우려되며 그 부담은 청년과 서민, 세입자에게 돌아간다"고 말했다.

오 시장은 "재산세와 종합부동산세 과표체계도 시장 현실에 맞게 손질해야 한다. 현재 규정은 1990년대 마련됐지만 집값은 크게 올랐다"며 "일부 시민들은 최대 30%까지 세금이 늘어날 수 있다고 우려한다. 실수요자 부담을 줄이기 위해 재산세, 종부세 과표구간을 높여야 한다"고 했다.

이날 국무회의에서 이 대통령이 아파트 공급이 부족한 이유를 서울시가 설명해달라고 주문한 것에 대해서는 "서울시는 최대한 노력하는데 대출을 책임지는 국토교통부, 금융위원회 등의 협조가 미비하다"면서 "(이 대통령이) 이걸 모르니까 그런 표현을 한다. 늦어지는 이유를 설명해달라는 말을 듣고 전달해야 겠다고 느꼈다"고 밝혔다.

이어 "(정부에 제출한) 보고서에는 간략하게 들어있는데 더 직접적이고 상세한 자료 준비해야겠다고 생각했다"며 "지난 1년동안 정부 출범 이후 국토부의 태도가 어땠는지, 서울시가 국토부와 금융위에 어떤 것을 제안했는지 (보고서에) 담겨있긴 한데 더 자세하게 적어서 대통령이 상황을 알 수 있게 할 것"이라고 덧붙였다.

정부가 이날부터 진행하고 있는 부동산 대토론회와 관련해서는 "서울시 담당이 출석할 수 있도록 할 것"이라며 "준비가 늦어진 이유는 급히라도 준비해서 오늘 자료에서 준비한 내용을 전달할 수 있도록 하기 위함"이라고 설명했다.

또 "서울시민이 영향을 받는 주택 정책을 펴는 서울시가 10차례 이상 (정부에) 건의한 사항도 논의하지 않으면서 한 두차례 토론회를 열어서 논의한다고 제대로 논의가 이뤄질 수 있겠나. 참으로 안타깝다"고 언급했다.

그러면서 오 시장은 "공급이 뒷받침돼야 청년과 시민이 미래를 계획한다"며 "서울시가 건의한 내용은 시민 미래를 지키기 위해 지켜야 할 과제"라고 힘주어 말했다. 이어 "정부와 서울시는 따로 있을 수 없다"면서 "서울시는 앞으로도 정부와 긴밀히 소통하고 책임을 다할 것"이라고 했다.

blue99@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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