오세훈 '주택 행정' 언급하자...李대통령 "그 얘기는 나중에"

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[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 오세훈 서울시장이 6·3 지방선거 후 처음 참석한 국무회의에서 부동산 관련 발언에 대해 이재명 대통령과 신경전을 벌였다.

14일 이재명 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 오 시장을 향해 "오 시장님, 당선을 축하드린다"며 "오랜만에 오셨는데 간단하게 인사 한 말씀하셔라"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 13일 오후 청와대 영빈관에서 2026 국가재정전략회의를 주재하면서 발언하고 있다. [사진=청와대] 2026.07.13

오 시장은 "오랜만에 국무회의에 들어왔다"면서도 "대한민국의 수도 서울시의 발전과 서울시민 여러분들의 삶의 질 향상을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 했다. 이어 "관계 부처에서 많이 도와주시면 정말 감사하겠다"고 덧붙였다.

오 시장이 "오늘 조금 아쉬운 것은 부동산 관련 대책 회의가 여러 차례 준비가 돼 있지만 그것과 무관하게 국무회의에서 꼭 여러 위원님들 모시고 그동안 서울시의 주택 행정 관련해서"라고 말하자 이 대통령은 "그 얘기는 나중에 하라"며 정리했다.

오 시장은 "다시 한번 강조해서 말씀드린다. 제가 준비한 보고서에 좀 불편한 내용들도 꽤 들어있다"며 "그러나 토론 자료로 작성한 것이니만큼 꼭 좀 일독하셔서 다양한 의견이 균형 있게 채택됐으면 좋겠다"고 했다.

이 대통령은 "아까 말씀드린대로 재개발·재건축이 왜 그렇게 많이 지연되고 있는지, 그 이유나 아니면 대책이나"라고 주문했다. 이에 오 시장은 "소상하게 작성해서 보고서에 담겠다"고 답했다.

이날 오 시장은 국무회의 도중 한성숙 국무총리에게 "말씀 좀 드려도 되겠느냐"고 발언을 신청했다.

다만 한 총리는 "국민 대토론회가 있으니 그 건으로 넘기면 좋을 것 같다"면서 "14일 국토교통부·금융과 관련해, 15일 금융위원회·세제와 관련해 16일 재정경제부가 토론을 연다"고 했다.

또 한 총리는 "이 건 관련해서는 국민 여러분들께서 많이 참여하시고 의견을 주시면 좋겠다"면서 "시장님이 주실 것은 서류로 받도록 하겠다"고 정리했다.

이에 오 시장은 "방금 전 서울시가 준비한 보고서를 정책실장, 국토부 장관, 부총리에게 전달했다"며 "오늘 발언 기회를 안 주실 것 같으니 보고서 내용으로 대체하겠다"고 말했다.

이 대통령은 "보고서 내시면 서울시 재건축·재개발이 현재 어떻게 진행되고 있는지, 지금 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 됐는지에 대해 현황 보고도 넣어 달라"고 주문했다.

오 시장은 "들어가 있다"며 짧게 답했다.

blue99@newspim.com