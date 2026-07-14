[프로축구] 안양 권경원, K리그1 17라운드 MVP…시즌 첫 골로 팀 승리 견인

AI 핵심 요약beta
- 한국프로축구연맹은 14일 권경원을 17라운드 MVP로 선정했다.
- 권경원은 12일 인천전에서 결승골로 안양의 1대0 승리를 이끌었다.
- 베스트 팀은 포항, 베스트 매치는 인천 vs 안양 경기로 뽑혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = FC안양 수비수 권경원이 하나은행 K리그1 2026 17라운드 최우수선수(MVP)에 선정됐다.
한국프로축구연맹은 14일 권경원이 K리그1 17라운드 MVP로 뽑혔다고 밝혔다.
권경원은 지난 12일 인천축구전용경기장에서 열린 인천 유나이티드와 원정경기에서 결승골을 터뜨려 안양의 1-0 승리를 이끌었다.
전반 4분 마테우스가 왼쪽에서 올린 크로스를 권경원이 왼발로 침착하게 마무리했다. 권경원의 올 시즌 첫 골이었다.
인천과 안양의 경기는 17라운드 베스트 매치로도 선정됐다. 안양 골키퍼 김정훈은 이날 8개의 선방을 기록하며 팀의 시즌 세 번째 무실점 경기에 힘을 보탰다.
17라운드 베스트 팀은 포항 스틸러스가 차지했다. 포항은 11일 광주월드컵경기장에서 열린 광주FC와 원정경기에서 3-0으로 완승했다. 두 경기 연속 3득점을 기록하며 공격력을 과시했다. 니시야 켄토와 정한민은 나란히 포항 데뷔골을 터뜨리며 승리에 힘을 더했다.
◆하나은행 K리그1 2026 17R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11
MVP: 권경원(안양)
베스트 팀: 포항
베스트 매치: 인천(0) vs 안양(1)
베스트11
-FW: 트란지스카(포항), 마테우스(안양), 이승우(전북)
-MF: 완델손(포항), 니시야 켄토(포항), 김진규(전북), 이동준(전북)
-DF: 이기혁(강원), 권경원(안양), 전민광(포항)
-GK: 김정훈(안양)
football1229@newspim.com