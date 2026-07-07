[프로축구] '2골 1도움' 포항 완델손, K리그1 16라운드 MVP

AI 핵심 요약beta
- 포항 스틸러스 완델손이 7일 K리그1 16라운드 MVP로 선정됐다
- 완델손은 4일 FC안양전에서 2골 1도움으로 포항의 3-2 승리를 이끌었다
- 완델손 포함 다수 선수가 베스트11에 뽑히고 강원FC는 3라운드 연속 베스트 팀이 됐다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 포항 스틸러스 완델손이 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후 재개된 K리그1의 첫 최우수 선수(MVP)로 우뚝 섰다.
한국프로축구연맹은 지난 4일 안양종합운동장에서 열린 FC안양과의 경기에서 2골 1도움을 몰아치며 포항의 3-2 승리를 견인한 완델손을 '하나은행 K리그1 2026' 16라운드 MVP로 선정했다고 7일 발표했다. 오랜 부상을 털어내고 올 시즌 처음으로 리그 선발 라인업에 이름을 올린 완델손은 복귀전에서 최고의 활약을 펼쳤다.
이날 완델손은 경기 시작 2분 만에 헤더 선제골을 터뜨리며 포효했다. 후반 26분에는 강력한 중거리 슈팅으로 상대 골망을 흔들며 멀티골을 완성했다. 이어 5분 뒤인 후반 31분 정확한 크로스로 이호재의 결승골을 도왔다. 이날 포항이 기록한 3골에 모두 관여하는 원맨쇼였다. 치열한 공방전이 벌어진 안양과 포항의 맞대결은 16라운드 베스트 매치로 선정되는 겹경사를 누렸다.
완델손은 16라운드 베스트11 공격수 부문에도 팀 동료 이호재, 서울의 정승원과 함께 이름을 올렸다. 미드필더 부문에는 김동진(포항), 송준석, 이유현, 모재현(이상 강원)이 뽑혔다. 수비진은 박철우(김천), 강투지(강원), 토비아스(제주)가 구축했고 최고의 골키퍼 자리는 김경민(광주)에게 돌아갔다. 전주 원정에서 전북 현대를 2-1로 꺾은 강원FC는 세 라운드 연속 베스트 팀에 선정되는 기염을 토했다.
psoq1337@newspim.com