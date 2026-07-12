[프로축구] K리그1 선두 서울, 강원과 0-0 무승부…안양은 원정서 인천 제압

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 선두 FC서울과 돌풍의 팀 강원FC가 치열한 접전 끝에 승부를 가리지 못했다.

서울은 12일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 17라운드 홈경기에서 강원과 0-0으로 비겼다.

[서울=뉴스핌] 강원 이기혁(왼쪽)이 12일 서울월드컵경기장에서 열린 K리그1 서울과의 17라운드 경기에서 서울 클리말라와 경합하고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.12 football1229@newspim.com

서울은 승점 1을 추가해 11승 3무 3패, 승점 36을 기록했다. 2위 전북 현대(승점 29)와 격차를 승점 7로 벌리며 선두 자리를 지켰다.

강원은 4연승에는 실패했지만 7경기 연속 무패(4승 3무) 흐름을 이어갔다. 승점 28(7승 7무 3패)이 된 강원은 3위에 자리했다. 다만 2021년 11월 28일 이후 이어진 서울 원정 무승 징크스는 10경기(4무 6패)로 늘었다.

양 팀은 전반부터 치열한 중원 싸움을 벌였다. 강원은 적극적인 전방 압박으로 서울의 전개를 방해했고, 서울도 맞불을 놓으며 공격 활로를 찾았다. 하지만 두 팀 모두 결정적인 기회를 많이 만들지는 못했다. 전반 유효슈팅은 서울 1개, 강원 2개에 그쳤다.

후반 들어 두 팀은 공격 템포를 끌어올렸다. 그러나 리그 무실점 경기 1, 2위 골키퍼인 강원 박청효와 서울 구성윤의 선방이 빛났다.

후반 16분 강원 서민우가 페널티아크 정면에서 날카로운 중거리 슈팅을 시도했지만 구성윤이 몸을 날려 막아냈다. 2분 뒤에는 서울이 반격했다. 바베츠가 클리말라의 직선 패스를 받아 논스톱 슈팅으로 연결했지만 이번에는 박청효가 손끝으로 쳐냈다.

강원은 후반 막판 더 거세게 서울 골문을 두드렸다. 후반 37분 김대원의 낮은 크로스를 김건희가 헤더로 연결했지만 구성윤을 넘지 못했다. 후반 40분에는 송준석이 김대원의 침투 패스를 받아 골문 상단을 노렸지만 슈팅이 크로스바를 때리며 아쉬움을 삼켰다. 그렇게 경기는 득점 없이 끝났다.

[서울=뉴스핌] 안양 선수단이 12일 인천축구전용경기장에서 열린 K리그1 인천과의 17라운드 경기에서 승리 후 팬들과 기쁨을 나누고 있다. [사진=한국프로축구연맹] 2026.07.12 football1229@newspim.com

인천축구전용경기장에서는 FC안양이 인천 유나이티드를 1-0으로 꺾었다. 안양은 직전 라운드 포항 스틸러스전 패배의 아쉬움을 털고 승점 23(5승 8무 4패)으로 6위에 올랐다. 2연패를 당한 인천은 승점 21(6승 3무 8패)로 7위로 내려앉았다.

안양은 전반 4분 마테우스가 왼쪽에서 넘긴 땅볼 크로스를 권경원이 왼발로 마무리해 선제골을 뽑았다. 지난 시즌부터 안양에서 뛰고 있는 국가대표 출신 센터백 권경원의 구단 데뷔골이었다.

제주월드컵경기장에서 열린 제주SK FC와 대전하나시티즌의 경기는 0-0 무승부로 끝났다. 8위 제주(5승 5무 7패)는 4경기 연속 무승(2무 2패), 10위 대전(4승 6무 7패)은 6경기 연속 무승(3무 3패)에서 벗어나지 못했다.

대전은 전반 17분 주민규가 골망을 흔들었지만 오프사이드 판정으로 득점이 취소됐다. 후반 4분에도 주민규가 다시 득점하는 듯했지만, 앞선 장면에서 엄원상의 오프사이드가 확인돼 득점으로 인정되지 않았다.

제주는 후반 들어 공세를 높였지만, 결정력이 부족했다. 후반 37분 신상은의 논스톱 슈팅이 골대 오른쪽으로 빗나가며 승점 3을 가져오지 못했다.

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