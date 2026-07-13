[프로축구] FC안양, 네덜란드 '멀티 수비수' 대니 바커 영입

AI 핵심 요약beta
- FC안양이 13일 네덜란드 수비수 바커를 영입했다.
- 바커는 텔스타 주축으로 47년 만의 1부 승격에 기여했다.
- 안양은 바커 합류로 수비와 빌드업 다양성을 더했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 FC안양이 네덜란드 출신 수비수 바커를 영입하며 후반기 수비진을 보강했다고 13일 밝혔다.
네덜란드 ADO 덴하흐 유소년팀 출신인 바커는 2013년 프로 무대에 데뷔했다. 이후 덴하흐, 로다 JC, NAC 브레다, SC 텔스타 등 자국 리그에서만 활약하며 1·2부 리그 통산 314경기를 소화한 베테랑이다. 네덜란드 U-18, U-19, U-21 등 연령별 대표팀을 두루 거치며 엘리트 코스를 밟았다.
특히 바커는 최근 2024-2025시즌 SC 텔스타의 주축 수비수로 활약했다. 팀이 승격 플레이오프를 거쳐 47년 만에 1부 리그(에레디비시) 무대를 밟는 데 크게 기여했다. 풍부한 경험과 뛰어난 전술 이해도가 강점이다.
바커는 주 포지션인 중앙 수비수뿐만 아니라 수비형 미드필더와 중앙 미드필더까지 소화할 수 있는 멀티 자원이다. 안정적인 수비 조율과 빌드업 능력을 갖춰 안양의 전술 운용에 다양성을 더할 전망이다.현재 안양은 5승 8무 4패(승점 17)로 리그 6위에 머물러 있다.
입단 절차를 마치고 팀에 합류한 바커는 "좋은 구단의 일원이 돼 기쁘고 안양 팬들 앞에서 뛸 수 있어 설렌다"라며 "많은 경기에 출전해 팀을 더 높은 순위로 끌어올리겠다"고 각오를 전했다.
psoq1337@newspim.com