[프로축구] 제주, 브라질 공격수 아이아스 영입…골 가뭄 해결 기대

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로축구 K리그1 제주SK FC가 브라질 출신 공격수 마테우스 아이아스(29)를 영입하며 최전방 보강에 나섰다.

제주는 12일 "공격력 보강을 위해 유럽과 미국 무대에서 경험을 쌓은 아이아스를 영입했다"고 밝혔다. 등번호는 9번이다.

[서울=뉴스핌] 제주SK가 새롭게 영입한 마테우스 아이아스. [사진=제주SK 홈페이지] 2026.07.12 football1229@newspim.com

제주는 올 시즌 K리그1 16경기에서 17실점만 허용하며 안정적인 수비를 보여줬지만, 14득점에 그치며 공격력에서 아쉬움을 남겼다. 여름 이적시장에서 아이아스를 데려온 배경도 득점력 극대화에 있다.

브라질 폰치프레타 유소년팀 출신인 아이아스는 스페인 그라나다B와 로르카, 잉글랜드 왓퍼드 U-23팀, 스페인 발렌시아 2군과 미란데스, 미국 올랜도 시티, 스페인 레알 오비에도와 라싱 산탄데르, 포르투갈 모레이렌스 등을 거쳤다.

아이아스는 2024년 7월 아르메니아 FC 노아로 이적한 뒤 득점력을 끌어올렸다. 2024-2025시즌 41경기에서 19골 6도움을 기록했고, 2025-2026시즌에도 36경기 13골 2도움을 올렸다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 유로파리그 예선, 콘퍼런스리그 등 유럽 클럽대항전 경험도 갖췄다.

제주는 176cm, 72kg의 아이아스를 페널티지역 안에서의 결정력과 영리한 공간 침투가 돋보이는 해결사 유형의 공격수로 평가했다.

아이아스가 빠르게 적응하면 기존 공격 자원 네게바의 부담도 줄어들 전망이다. 네게바는 올 시즌 K리그1에서 경기당 2.4개의 파울을 당하며 상대 집중 견제를 받고 있다.

아이아스는 구단을 통해 "팀이 원하는 공격 역할에 성실하게 임하고, 경기에서 득점과 승리에 실질적으로 기여하는 선수가 되겠다"고 각오를 밝혔다.

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