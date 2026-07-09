[프로축구] K리그1 광주, 북한 국가대표 출신 리영직 영입

AI 핵심 요약beta
- 광주FC가 9일 북한 대표 출신 리영직을 영입했다.
- 리영직은 수비형 미드필더와 센터백을 맡는 베테랑이다.
- 광주는 후반기 전력 강화와 리더십 보강을 기대했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 광주FC가 풍부한 경험을 갖춘 베테랑 자원을 수혈하며 후반기 전력 강화에 박차를 가했다. 광주는 북한 국가대표 출신 미드필더 리영직(35)을 전격 영입했다고 9일 밝혔다.
187cm의 탄탄한 체격을 갖춘 리영직은 수비형 미드필더와 센터백을 모두 소화할 수 있는 멀티 자원이다. 뛰어난 인터셉트 능력과 왕성한 활동량으로 넓은 공간을 커버하며, 후방에서 찔러주는 정확한 전진 패스가 일품이라는 평가를 받는다.
리영직은 오랜 기간 일본 무대에서 잔뼈가 굵은 베테랑이다. 지난 2013년 일본 J리그 도쿠시마 보르티스에서 프로에 데뷔한 뒤 V-바렌 나가사키, 카마타마레 사누키, 도쿄 베르디, FC 류큐, 이와테 그루자 모리오카 등을 거치며 J리그 통산 261경기(20골 8도움)를 소화했다. 지난 2024시즌에는 K리그2 FC안양에 입성해 29경기 3골 1도움을 기록하며 팀의 역사적인 K리그1 승격을 견인했다.
국제무대 경험도 풍부하다. 북한 국가대표로 활약하며 2014 인천 아시안게임 은메달을 목에 걸었고, 2015년과 2019년 AFC 아시안컵, 2022 카타르 월드컵 아시아 2차 예선 남북전 등에 출전했다.
광주는 리영직의 경기 운영 능력과 수비 조직을 이끄는 리더십에 기대를 걸고 있다. 상황에 따라 미드필더와 수비를 오갈 수 있어 구단의 다양한 전술 운용에 큰 힘이 될 전망이다. 구단 관계자는 "리영직은 멀티 포지션 소화 능력과 뛰어난 프로의식을 갖춘 선수로, 후반기 팀에 큰 힘이 될 것"이라고 기대감을 드러냈다. 광주 유니폼을 입게 된 리영직은 "공백이 있었던 저를 믿고 선택해 준 광주에 진심으로 감사드린다"며 "감사한 마음을 경기장에서 모두 쏟아부어 꼭 좋은 결과로 보답하겠다"고 입단 소감을 밝혔다.
psoq1337@newspim.com