화성시 '화성경마공원 유치를 위한 범시민 서명운동' 시작

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"서해안권 우수 입지 여건·지역사회 높은 관심과 의지 알리고 공모 경쟁력 강화하기 위해 마련"

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 '화성경마공원 유치를 위한 범시민 서명운동'을 시작한다고 13일 밝혔다.

서명운동 포스터. [사진=화성시]

시 관계자는 "서울경마공원 이전 추진에 선제적으로 대응하고 시민 공감대를 넓히기 위해서이다"라고 설명했다.

서명운동은 이날부터 시작되며 20만 명 참여를 목표로 온·오프라인에서 함께 진행된다.

시민은 물론 사회단체와 말산업·승마 관련 단체 등 누구나 참여할 수 있으며 모인 서명은 향후 한국마사회 등 관계기관에 전달해 화성특례시의 추진 의지를 알릴 계획이다.

화성시 관계자는 "서명운동은 화성시 서해안권의 우수한 입지 여건과 지역사회의 높은 관심과 의지를 대내외에 알리고 시민들의 높은 수용성을 바탕으로 공모 경쟁력을 강화하기 위해 마련했다"고 전했다.

오프라인 서명은 시청과 4개 구청, 읍·면·동 행정복지센터, 공공기관 등에 마련된 서명부를 통해 할 수 있다.

아울러 각종 행사와 회의에서도 시민들의 동참을 적극 독려할 계획이다.

온라인 서명은 시 홈페이지와 QR코드를 통해 간편하게 참여할 수 있다.

정명근 화성특례시장은 "화성은 수도권 최고의 교통 접근성과 넓은 개발 가능 부지, 말산업과 연계한 성장 가능성을 모두 갖춘 준비된 도시"라며 "시민들의 뜻이 하나로 모일수록 화성경마공원 유치 경쟁력은 더욱 높아질 것이다. 이번 서명운동에 많은 관심을 갖고 함께해 주시길 바란다"고 말했다.

ssamdory75@newspim.com