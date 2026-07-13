"진실을 쫓는 세 남자"…'암살자(들)', 긴장감 넘치는 캐릭터 포스터 공개

유해진·박해일·이민호, 1974년 그날의 진실 밝힐 독보적 연기 시너지

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 부문에 공식 초청된 영화 '암살자(들)'이 세 주연 배우의 강렬한 캐릭터 포스터를 선보이며 기대감을 높이고 있다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 암살자(들) 캐릭터 포스터 공개 [사진=하이브미디어코프] 2026.07.13 taeyi427@newspim.com

13일 배급사에 따르면 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 영부인 저격 사건의 실체와 배후를 쫓는 추적극이다. 유해진, 박해일, 이민호가 출연해 압도적인 연기 시너지를 예고한다.

이번에 공개된 포스터는 사건 현장의 긴박함을 배경으로 각기 다른 방식으로 진실에 다가서는 인물들의 면면을 담아냈다.

사건 현장을 날카롭게 응시하는 형사 '철구' 역의 유해진은 복잡미묘한 표정으로 시선을 끈다. '진실을 추적하는 자'라는 문구는 사건의 핵심을 파고드는 그의 묵직한 수사 서사에 대한 호기심을 자극한다.

신문사 사회부 부장 '재환' 역의 박해일은 흔들림 없는 눈빛으로 극의 중심을 잡는다. 진실을 알리려는 언론인의 신념을 담은 그의 모습은 외부의 압박에 맞서는 집요한 취재 과정을 예고한다.

열혈 신입 기자 '영일' 역을 맡은 이민호는 사건의 혼란 속에서 상황을 급박하게 알리는 역동적인 모습을 보여준다. '진실을 파헤치는 자'라는 카피처럼 사건의 베일을 벗기기 위해 거침없이 뛰어드는 그의 활약상이 기대되는 대목이다.

하나의 사건을 두고 서로 다른 목표를 가진 세 남자의 서사는 영화에 밀도 높은 몰입감을 더할 전망이다. 올 추석 극장가 미스터리 추적극의 정수를 보여줄 '암살자(들)'이 세 배우의 연기 호흡을 통해 어떤 흥행 성적을 거둘지 귀추가 주목된다.

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