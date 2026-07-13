진안군·LH전북지역본부, 맞춤형 매입임대주택 협약

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

진안읍 임대주택 30호 공급, 귀농·귀촌 20세대·농촌유학 가족 10세대 지원

사업비 군 20%·LH 80% 부담...20년 운영 주거복지·생활인구 확대 기대

[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 LH 전북지역본부와 귀농·귀촌인과 농촌유학 가족을 위한 지역수요 맞춤형 매입임대주택사업 시행 협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 귀농·귀촌인과 농촌유학 가족의 주거 부담을 줄이고 안정적인 지역 정착을 지원하는 한편 학생 유입을 통한 작은학교 활성화와 생활인구 확대를 위해 마련됐다.

진안군-LH전북지역본부 매입임대주택 업무 협약[사진=진안군]2026.07.13 gojongwin@newspim.com

협약식에는 전춘성 진안군수와 송영환 LH 전북지역본부장을 비롯해 오선화 진안교육지원청 교육장, 박인미 오천초등학교 교장, 문병석 귀농·귀촌협의회 이사장 등이 참석했다.

사업은 진안읍에 일반형 매입임대주택 30호를 공급하는 것으로 귀농·귀촌 20세대와 오천초등학교 농촌유학 가족 10세대가 입주 대상이다.

협약에 따라 진안군은 입주자 모집과 대상자 선정을 맡고 LH는 임대주택 매입과 운영·관리를 담당한다.

사업비는 진안군이 20%, LH가 80%를 부담하며 운영관리비는 LH가 전액 부담한다. 다만 최초 공급 이후 6개월 이상 장기 공실이 발생하면 해당 임대료는 진안군이 지원한다.

임대 운영 기간은 20년이며 군은 이번 사업을 통해 귀농·귀촌인과 농촌유학 가족의 안정적인 정착을 돕고 생활인구 확대와 농촌 교육 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

전춘성 진안군수는 "이번 협약은 귀농·귀촌인의 안정적인 정착을 지원하고 통폐합 위기에 놓인 작은학교에 새로운 활력을 불어넣는 의미 있는 출발"이라며 "LH와 협력해 주거복지 향상과 지속 가능한 지역 발전을 이뤄 나가겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com