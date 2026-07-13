'마티 슈프림', 입소문 타고 관객 10만 돌파…"대담한 아트버스터"

AI 핵심 요약beta
- 영화 '마티 슈프림'이 12일 기준 누적 10만명 돌파했다
- 티모시 샬라메 열연과 사프디 연출로 개봉 직후 화제였다
- 관객 호평과 CGV 에그지수 90%대로 장기 흥행 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '마티 슈프림'이 관객들의 뜨거운 입소문에 힘입어 누적 관객 수 10만명을 넘어섰다.
13일 영화 '마티 슈프림'은 티모시 샬라메의 몰입감 넘치는 연기와 조쉬 사프디 감독 특유의 파격적인 연출이 만나 개봉 직후부터 화제를 모으고 있다. 이 작품은 아무도 인정하지 않는 꿈을 좇는 주인공 마티 마우저가 정상을 향해 극한의 여정을 떠나는 과정을 강렬하고 역동적으로 그려냈다.
영화관입장권 통합전산망 자료를 보면 '마티 슈프림'은 지난 12일 기준으로 누적 관객 10만명 고지를 점령했다. 10일부터 12일까지 이어진 주말 동안 1만 4290명의 관객을 추가하며 누적 10만 2095명을 기록했다. 특히 CGV 에그지수 90%대를 꾸준히 유지하며 작품성과 흥행성을 모두 갖춘 '아트버스터'로서의 입지를 굳히고 있다.
영화를 관람한 실관람객들은 개성 넘치는 연출과 메시지에 호평을 보내고 있다. 관객들의 자발적인 추천이 이어지면서 향후 장기 흥행에 대한 기대감도 커지는 분위기다.
관객 10만명을 돌파하며 순항을 이어가고 있는 영화 '마티 슈프림'은 현재 전국 극장에서 관객들과 만나고 있다
taeyi427@newspim.com