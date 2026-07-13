'트로트 여제' 홍지윤, SM C&C와 전속계약…강호동·전현무와 한솥밥

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = '현역가왕3' 우승자 홍지윤이 SM C&C와 동행한다.

소속사 SM C&C는 13일 "홍지윤은 뛰어난 가창력과 탄탄한 음악성을 갖춘 실력파 아티스트다. 트로트는 물론 다양한 장르와 무대를 통해 자신만의 매력을 보여줄 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 홍지윤. [사진=SM C&C] 2026.07.13 alice09@newspim.com

홍지윤은 국악을 전공하며 어린 시절부터 남다른 두각을 나타내 왔다. 고등학교 재학 당시 제21회 '임방울국악제' 동상을 비롯해 다수의 경연대회에서 수상하며 남다른 기량을 펼쳐온 바 있다.

홍지윤은 TV조선 '내일은 미스트롯2'에서 준우승을 차지하며 대중에게 존재감을 각인시켰다. 이후 TV조선 '내 딸 하자', '화요 청백전', '화요일은 밤이 좋아' 등 다양한 음악 예능 프로그램을 통해 사랑을 받았다.

또한 2022년 뮤지컬 '서편제'에서 주인공 송화 역을 맡아 안정적인 연기를 선보이며 활동 영역을 넓혔고, 같은 해 제10회 대한민국 예술문화인대상 대중음악 부문을 수상하며 실력과 대중성을 모두 인정받았다.

특히 최근에는 MBN '현역가왕3'에서 최종 우승을 차지하며 '차세대 트로트 여제'로 자리매김했다.

홍지윤이 전속계약을 체결한 SM C&C에는 강호동, 전현무, 서장훈, 장영란, 장도연, 유승목, 지승현, 이학주, 알고보니 혼수상태 등 다수의 아티스트가 소속되어 있다.

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