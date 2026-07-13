'보검 매직컬2' 시즌2 확정…박보검·이상이·고경표 출격

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 지난 시즌 따뜻한 웃음과 힐링으로 사랑받은 tvN 예능 '보검 매직컬'이 시즌2로 돌아온다.

tvN '보검 매직컬'은 무주의 작은 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 헤어샵 운영기를 담아내며 지난 겨울, 착한 도파민으로 시청자들의 마음을 사로잡았다. 박보검, 이상이, 곽동연의 유쾌한 찐친 케미로 웃음은 물론, 마을 사람들과 속 깊은 이야기를 나누며 따뜻한 감동을 선사하기도 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 보검매직컬 박보검, 이상이, 고경표(왼쪽부터). [사진=각 소속사] 2026.07.13 moonddo00@newspim.com

이에 '보검 매직컬' 시즌1은 tvN 타깃인 남녀 2049 시청률에서 7주 연속 지상파를 포함한 전채널 동시간대 1위를 차지했으며 가구 시청률은 6주 연속으로 케이블 및 종편 채널 동시간대 1위를 기록했다.

굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 TV 비드라마 화제성 부문에서는 9주 연속 톱10에 진입하며 인기를 실감케 했다. 뿐만 아니라 동남아시아, 중동, 미주, 유럽, 오세아니아 등 약 200개 국가 및 지역에서도 공개된 '보검 매직컬'은 전 세계 콘텐츠 리뷰를 확인할 수 있는 IMDB에서 평점 9.5를 기록하기도 하는 등 국내외로 뜨거운 반응을 얻었다.

오는 11월 첫 방송되는 '보검 매직컬2'에서는 박보검, 이상이와 함께 고경표가 새로 합류한다. 순수하고 엉뚱한 입담과 재빠른 일머리로 '예능 원석'이라 불리며 각종 예능 프로그램을 섭렵한 고경표가 '보검 매직컬2'에서는 어떤 활약을 보여줄지 궁금증이 더해진다.

특히 박보검과 고경표는 드라마 '내일도 칸타빌레', '응답하라 1988'을 통해 인연을 맺은 이후, 10년 이상 끈끈한 우정을 이어가고 있는 친한 사이다. 오랜 우정에서 비롯된 두 사람의 편안한 호흡이 '보검 매직컬2'에서 어떤 시너지를 탄생시킬지 관심이 집중된다. 고경표의 합류로 지난 시즌 맏형에서 둘째가 된 이상이와 고경표의 신선한 만남도 또 하나의 관전 포인트다. 남다른 입담을 지닌 두 사람이 만들어낼 색다른 케미에도 기대가 높아진다.

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