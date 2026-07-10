전남광주 부시장 2명, 국민 추천으로 뽑는다…지자체 최초

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 10일부터 15일까지 국민추천제를 도입해 지방직 부시장 2명을 시민추천으로 임명하기로 했다
- 추천 대상은 산업·경제·노동·첨단산업 분야와 시민주권·청년·복지·양성평등 분야를 맡을 부시장으로, 고위 공무원·지자체장·행정·경제·산업 전문가 등 일정 자격을 갖춰야 한다
- 시는 시민배심원단과 온라인투표를 통해 후보를 압축한 뒤 인사위원회 심사와 인사청문회를 거쳐 8월 중순까지 최종 임명을 마무리할 계획이다
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시가 전국 지자체 최초로 국민추천제를 도입해 부시장 2명을 임명한다.
전남광주특별시는 10일부터 오는 15일까지 인사혁신처 국민추천제 누리집을 통해 '부시장 시민추천제'를 실시하다고 밝혔다.
추천 대상은 전체 부시장 4명(차관급) 중 국가직을 제외한 지방직 부시장 2명이다. 이들은 산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야와 시민주권·청년인구정책·보건복지·양성평등 분야를 각각 담당한다.
추천은 본인을 포함해 누구나 지명할 수 있으나 일정 자격 요건을 갖춰야 한다.
1급 이상 공무원의 직에 2년 이상 재직하거나 2급 이상 공무원으로 4년 이상 경험이 있어야 한다. 이밖에 지방자치단체장 또는 광역의원으로 1회 이상 임기를 마치거나 행정·경제·산업 분야에서 학식과 경륜을 가져야 한다.
이번 시민추천제를 통해 각 분야별로 5명의 후보를 압축한 뒤 소외계층의 참여를 보장한 100명 규모로 시민배심원단을 구성할 예정이다.
시민배심원단은 각 후보자의 정견 발표를 듣고 투표를 한다. 동시에 일반 시민 1000명을 대상으로 온라인 투표로 진행한다.
시민배심원단과 온라인투표의 결과를 50대 50 비율로 반영해 분야별로 3명씩 후보자를 추린다. 성별 균형이 맞지 않으면 후보자 1명을 더할 수 있다. 이후 내부 4명과 외부 5명으로 구성된 인사위원회에서 추천된 후보자를 대상으로 심사를 거쳐 순위를 매긴다.
시장은 인사위원회의 검토 의견을 토대로 최종 후보를 정한 뒤 의회에 인사청문회를 요청하게 된다. 시는 오는 8월 중순까지 모든 절차가 마무리 될 것으로 보고 있다.
시 관계자는 "부시장 인선에서 국민 추천 장치를 처음으로 도입한 만큼 많은 시민들이 관심을 가지고 참여할 것으로 기대한다"고 말했다.
국가직 부시장 2명은 특별시장이 추천하고 행정안전부 장관의 검토를 거쳐 대통령이 임명한다.
bless4ya@newspim.com