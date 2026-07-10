NH농협은행, 최대 5억원 증여세 면제 '장애인신탁' 출시

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행이 장애인 고객의 장기 자산 보호와 생활 안정을 지원하는 신탁상품을 선보였다.
NH농협은행은 장애인 고객의 자산관리와 경제적 자립을 돕기 위한 'NH올원더풀 장애인신탁'을 출시했다고 10일 밝혔다.
이 상품은 장애인 1인 가구 증가 등 사회 변화에 대응해 안정적인 재산 관리와 장기적인 돌봄 재원 마련을 지원하는 데 초점을 맞췄다.
가입 대상은 관련 법령상 장애인으로 최소 500만원부터 최대 5억원까지 설정할 수 있으며 일정 요건을 충족할 경우 최대 5억원까지 증여세 면제 혜택이 적용된다.
또한 중증장애인이 의료비나 특수교육비, 월 150만원 이하의 생활비 용도로 자금을 인출할 경우 세금 부담 없이 중도 인출이 가능하도록 설계돼 실질적인 활용도를 높였다.
농협은행은 가입 고객에게 세무 및 자산관리 컨설팅을 제공하는 한편, 점자 약관과 음성 안내 서비스 등 접근성 개선 방안도 함께 마련해 금융 소외계층 지원을 강화할 계획이다.
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