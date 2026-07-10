지프, 브랜드 헤리티지 담은 85주년 시승 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- 지프가 10일 브랜드 85주년 기념 시승 행사를 발표했다
- 15일부터 30일까지 전시장 방문·시승 고객에 레고 캘린더를 증정한다
- 차량 상담 고객에 전해질 음료를 제공하며 SUV 가치 체험을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지프가 브랜드 탄생 85주년을 맞아 전국 고객 초청 시승 행사를 연다.
지프는 오는 15일부터 30일까지 전국 공식 전시장에서 브랜드 85주년 기념 고객 감사 행사를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 1941년 7월 15일 최초의 양산형 지프 차량인 '윌리스 MB'가 등장한 것을 기념해 마련됐다. 지프는 자유와 모험, 진정성, 열정으로 이어온 브랜드 헤리티지를 고객들과 함께 되새긴다는 계획이다.
행사 기간 전시장을 방문해 차량을 시승한 고객에게는 85주년 한정판 '지프 커스텀 레고 캘린더'를 증정한다. 캘린더는 6가지 바디 컬러와 4가지 지프 피규어가 랜덤으로 구성돼 고객이 직접 조립하고 꾸밀 수 있다.
차량 상담 고객에게는 유니레버의 전해질 드링크 파우더 믹스 '리퀴드 아이비'가 제공된다.
스텔란티스코리아 방실 대표는 "지프의 85번째 생일을 고객들과 함께 축하하고자 한다"며 "정통 SUV의 가치를 직접 경험하고 새로운 모험을 함께 시작하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com