[속보] 조희대 대법원장, 신임 법원행정처장에 노경필 임명

[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 10일 법원행정처장에 노경필 대법관을 오는 14일자로 임명했다.
대법원은 이날 "노경필 신임 법원행정처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와의 소통을 통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신적인 노력을 해 나갈 적임자"라며 이 같이 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 10일 법원행정처장에 노경필 대법관을 오는 14일자로 임명했다.
대법원은 이날 "노경필 신임 법원행정처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와의 소통을 통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신적인 노력을 해 나갈 적임자"라며 이 같이 밝혔다.
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