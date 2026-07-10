아이씨에이치, 피지컬 AI 로봇용 PU폼 양산 공급

AI 핵심 요약beta
- 아이씨에치가 10일 피지컬AI로봇용 PU폼을 양산 공급하기로 했다고 밝혔다.
- 모바일 IT에서 축적한 초경량 소재 기술로 로봇 경량화와 충격흡수·내구성을 확보했다.
- 로봇·AI 하드웨어용 고기능 소재 사업을 확대해 3분기부터 매출 성장을 기대하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단 소재·부품 기업 아이씨에이치(ICH)는 피지컬 인공지능(AI) 로봇 프로젝트에 적용되는 고기능 폴리우레탄(PU) 폼이 고객사 품질 평가를 완료해 양산 공급이 확정됐다고 10일 밝혔다.
피지컬 AI 로봇은 실제 물리적 환경에서 이동하거나 작업을 수행하는 로봇이다. 일반 정보기술(IT) 기기와 달리 반복적인 구동과 이동, 충격·진동 환경에 지속적으로 노출돼 적용 소재에는 경량성과 복원력, 진동 흡수 특성, 반복 압축 안정성, 장기 내구성 등이 요구된다.
아이씨에이치는 이번 제품 개발에 모바일 IT 산업에서 축적한 초경량 소재 설계 기술과 대량 양산 경험을 활용했다. 스마트폰과 IT 기기용 소재 분야에서 확보한 기술을 로봇의 경량화와 반복 충격 흡수, 장기 신뢰성 확보에 적용했다.
회사는 이번 공급을 계기로 모바일 IT 소재 중심의 사업 영역을 로봇과 AI 하드웨어용 고기능 소재 분야로 단계적으로 확대할 계획이다. 다양한 피지컬 AI 로봇과 산업용 로봇 플랫폼에 적용할 수 있는 소재 솔루션을 개발하고 관련 고객사와 프로젝트도 확대할 방침이다.
아이씨에이치 관계자는 "모바일 IT 소재 분야에서 축적한 기술과 양산 경험을 바탕으로 AI 하드웨어에 적용할 고기능 소재를 개발하고 있다"며 "올해 3분기부터 관련 매출이 점진적으로 실적에 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
이어 "향후 관련 고객사와 프로젝트를 확대하고 로봇 소재 사업을 신규 성장동력으로 육성할 계획"이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com