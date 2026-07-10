NHN, 한게임 로얄홀덤 HPT 5회차 개최…상금 16억원

AI 핵심 요약beta
- NHN이 10일 모바일 포커게임 HPT를 개최했다
- 온라인 새틀라이트 토너먼트는 10일부터 63일간 진행된다
- 오프라인 토너먼트는 9월 11일부터 13일까지 열린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN이 모바일 포커 게임 '한게임 로얄홀덤'의 제5회 'HPT(Hangame Poker Tour)'를 개최한다고 10일 밝혔다.
HPT는 온라인 새틀라이트 토너먼트와 오프라인 토너먼트로 구성된 홀덤 대회다. 빗썸이 주최사로 참여하고 SOOP이 운영을 맡으며 총 상금은 16억원이다. 상금은 빗썸 계좌를 통해 원화로 지급된다.
온라인 예선인 새틀라이트 토너먼트는 7월 10일부터 9월 10일까지 63일간 매일 4번(오후 5시 30분, 7시 30분, 9시 30분, 11시 30분) 진행된다. 한게임 로얄홀덤 이용자는 별도 신청 없이 참여할 수 있다.
각 토너먼트당 오프라인 토너먼트 참가권 29장이 배정된다. 새틀라이트 토너먼트 상위 20명은 참가권 1장을, TOP9은 추가로 1장을 더 획득할 수 있다.
매일 10번 진행되는 '새틀 for 새틀 토너먼트'에서 생존하면 온라인 새틀라이트 참가권을 제공받는다.
오프라인 토너먼트는 9월 11일부터 13일까지 스위스 그랜드 호텔 컨벤션 센터에서 열린다. 11일과 12일 양일간 진행되는 '메인 이벤트' DAY1에서는 참가권 2장을 사용해 출전할 수 있으며 DAY1 일정 내에서 재참여도 가능하다.
DAY1에서 생존한 참가자는 9월 13일 DAY2에서 최종 우승을 겨룬다.
origin@newspim.com