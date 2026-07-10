한컴라이프케어, 대드론산업협회와 기술 공동개발

AI 핵심 요약beta
- 한컴라이프케어가 9일 한국대드론산업협회와 드론 분야 업무협력 MOU를 체결했다.
- 양측은 드론 융합 기술 공동 연구개발과 민·군 활용 기술 사업화를 추진하기로 했다.
- 한컴라이프케어는 대드론 체계 국내 도입과 해외 방산업체 협력으로 안전·안보 시장 진출을 확대하고 있다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 한컴라이프케어가 한국대드론산업협회와 드론 분야 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다.
양측은 지난 9일 협약식을 갖고 드론 융합 기술 분야에서 공동 연구개발과 사업화를 추진하기로 했다. 최신 기술 동향과 국내외 시장 수요를 함께 분석해 민·군 분야에서 활용 가능한 기술 개발과 사업화 기회 발굴에 집중할 계획이다.
최근 국제 분쟁에서 소형 드론의 파급력이 확인되면서 국방·안보 분야를 중심으로 드론 탐지·식별·무력화를 아우르는 통합 대드론 체계의 필요성이 높아지고 있다.
특히 고가의 요격 수단으로 저가 소형 드론에 대응할 때 발생하는 비용 비대칭 문제를 효율적으로 방어할 수 있는 저비용 솔루션이 중요해지고 있다.
한컴라이프케어는 개인 방호용 및 중요시설 방호용 대드론 체계 국내 도입을 위해 해외 방산기업과 협의 중이다. 소방·국방·산업안전 분야를 아우르는 종합 안전솔루션 기업인 한컴라이프케어는 최근 프랑스 CBRN 방호 전문기업, 무인지상로봇 전문기업과 협력 MOU를 체결했으며 해외 시장 진출도 추진 중이다.
김선영 한컴라이프케어 대표는 "이번 협약은 드론·대드론 분야의 기술 혁신과 산업 생태계 활성화를 위한 의미 있는 출발점"이라며 "한국대드론산업협회와의 긴밀한 협력을 통해 미래 무인체계·대드론 시장에서 새로운 성장 동력을 확보하고 국가 안전·안보 역량 강화에 기여하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com