알지노믹스 이성욱 대표, 자사주 1000주 장내 매수…"책임경영 실천"

AI 핵심 요약beta
- 알지노믹스 이성욱 대표가 10일 자사주 1000주를 장내매수했다.
- 이번 매수로 최대주주 및 특별관계자 지분율은 21.3%가 됐다.
- 알지노믹스는 핵심 파이프라인 FDA RMAT 지정 등 성과로 기업가치 회복에 주력하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 알지노믹스는 이성욱 대표이사가 책임경영 실천과 기업가치 회복 의지를 표명하기 위해 자사 보통주 1000주를 장내 매수했다고 10일 공시했다.
이번 매수로 특별관계자를 포함한 최대주주 등의 지분율은 21.3%가 됐다.
회사 측은 독자적인 RNA 편집 기술과 임상 개발 성과에도 최근 시장 환경 등의 영향으로 주가가 기업의 본질적 가치에 비해 과도하게 저평가됐다고 판단해 이번 자사주 매수가 이뤄졌다고 설명했다.
알지노믹스는 핵심 파이프라인인 항암 유전자치료제 'RZ-001(Taspitimagene advec)'이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 첨단재생의학치료제(RMAT) 지정을 받은 데 이어 전담 프로젝트 매니저(PM)가 배정되면서 임상 개발과 사업화에 속도를 내고 있다고 밝혔다.
또 지난달 미국 샌디에이고에서 열린 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO International Convention)'에 참가해 글로벌 기업들과 기술이전 및 공동개발 협력 방안을 논의했으며, 최근 알츠하이머병 치료제 'RZ-003'과 차세대 항암 플랫폼 'RZ-002'의 미국 특허 등록 결정을 확보하는 등 글로벌 권리 확대도 추진하고 있다.
이 대표는 "장기간 이어진 주가 하락으로 우려를 겪고 있는 주주들에게 경영 최전선에 있는 대표이사로서 책임감을 느끼고 있다"며 "회사의 성장성에 대한 확고한 신뢰를 바탕으로 장내 매수를 결정했다"고 말했다. 이어 "단기적인 시장 변동성에 흔들리지 않고 연구개발 성과 창출과 경영 관리에 집중해 기업가치를 회복하는 데 최선을 다하겠다"고 했다.
sykim@newspim.com